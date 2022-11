Calendrier Coupe du monde 2022 : du PDF à l'équipe de France, téléchargez et imprimez le !

CALENDRIER COUPE DU MONDE. Fin du premier tour de la Coupe du monde cette semaine avec de nombreux enjeux.

Suite de la Coupe du monde 2022 avec la deuxième semaine de compétition et la fin du premier tour. Ce lundi 28 novembre, le Cameroun et la Serbie se sont affrontés et se sont séparés sur un score nul et spectaculaire de 3-3. Dès 14h, la Corée du Sud de Heung Min Son, toujours masqué, affronte les Blacks Stars du Ghana en quête d'une première victoire.

En fin de journée, deux prétendants au titre de champion du monde vont joueur leur deuxième match de la compétition. Face à l'équipe expérimentée d'Uruguay, le Portugal de Cristiano Ronaldo va tenter de se qualifier. Dans la soirée, le Brésil, sans Neymar, blessé à la cheville lors du premier match face à la Serbie, jouera également sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Suisse.

Calendrier de la Coupe du monde 2022 en PDF

À partir du 20 novembre, la Coupe du monde 2022 débutera officiellement au Qatar. Si le match d'ouverture ne concernerait pas le pays hôte dans un premier temps avec un alléchant Sénégal - Pays-Bas. La cérémonie d'ouverture et le coup d'envoi du Mondial a bien débuté avec un certain Qatar - Equateur.

Pour découvrir le calendrier complet de la Coupe du monde, vous pouvez télécharger ce dernier en format PDF juste au-dessus avec toutes les dates, les heures et les chaînes de diffusion.

28 novembre 2022

11h : Cameroun - Serbie (GROUPE G)

20h : Brésil - Suisse (GROUPE G)

14h : Corée du Sud - Ghana (GROUPE H)

17h : Portugal - Uruguay (GROUPE H)

29 novembre 2022

16h : Pays de Galles - Angleterre et Iran-Etats-Unis (GROUPE B)

20h : Pays-Bas - Qatar et Équateur - Sénégal (GROUPE A)

30 novembre 2022

18h : Tunisie - France et Australie - Danemark (GROUPE D)

et Australie - Danemark (GROUPE D) 20h : Pologne - Argentine et Arabie Saoudite - Mexique (GROUPE C)

1er décembre

16h : Croatie - Belgique et Canada - Maroc (GROUPE F)

20h : Japon - Espagne et Costa-Rica - Allemagne (GROUPE E)

2 décembre 2022

16h : Corée du Sud - Portugal et Ghana - Uruguay (GROUPE H)

20h : Cameroun - Brésil et Serbie Suisse (GROUPE G)

3 décembre 2022

16h : 1er du Groupe A-2e du Groupe B (8e de finale)

20h : 1er du Groupe C-2e du Groupe D (8e de finale)

4 décembre 2022

16h : 1er du Groupe B-2e du Groupe A (8e de finale)

20h : 1er du Groupe D-2e du Groupe C (8e de finale)

5 décembre

16h : 1er du Groupe E-2e du Groupe F (8e de finale)

20h : 1er du Groupe G-2e du Groupe H (8e de finale)

6 décembre

16h : 1er du Groupe F-2e du Groupe E (8e de finale)

20h : 1er du Groupe H-2e du Groupe G (8e de finale)

9 décembre

16h : 1er du Groupe A ou 2e du Groupe B-1er du Groupe C ou 2e du Groupe D (quarts de finale)

20h : 1er du Groupe E ou 2e du Groupe F-1er du Groupe G ou 2e du Groupe H (quarts de finale)

10 décembre

16h : 1er du Groupe B ou 2e du Groupe A-1er du Groupe D ou 2e du Groupe C (quarts de finale)

20h : 1er du Groupe F ou 2e du Groupe E-1er du Groupe H ou 2e du Groupe G (quarts de finale)

13 décembre

20h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q2 (demi-finale)

14 décembre

20h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q4 (demi-finale)

17 décembre

16h : Match pour la 3e place

18 décembre

16h : Finale

Calendrier de l'équipe de France à la Coupe du monde

Télécharger le calendrier de l'équipe de France à la Coupe du monde en PDF

Tenante du titre après son sacre en 2018 en Russie, la France est de nouveau considérée comme l'une des favorites pour ce Mondial au Qatar. Présente dans le groupe D, les Bleus de Didier Deschamps affronteront le Danemark, l'Australie et la Tunisie. Retrouvez le calendrier complet à télécharger juste au-dessus.