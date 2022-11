Pourquoi Hugo Lloris ne voulait pas porter le brassard "One Love" ?

Capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris a de nouveau expliqué en conférence de presse pourquoi il ne porterait pas le brassard.

La polémique aurait pu être plus grande. En conférence de presse, avant même la décision de plusieurs Fédérations d'abandonner le brassard de capitaine arc en ciel en guise de soutien à la communauté LGBT, Hugo Lloris avait expliqué qu'il ne porterait pas ce brassard pour les matchs de la Coupe du monde. Le capitaine des Bleus préfère " se plier aux règles " du pays hôte du Mondial 2022.

"La FIFA organise la compétition et définit un cadre, des règles. Nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au foot, de représenter au mieux nos pays sportivement. Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur et de compétiteur, mais effectivement, il y a différentes causes qui sont louables, qu'il faut soutenir. Après, comme je l'ai dit, la FIFA décide de l'organisation"

Finalement, comme expliqué plus haut, cette décision n'aura pas vraiment de conséquence dans l'opinion publique car ce brassard a été interdit sous peine de sanction sportive comme un carton jaune. "La Fifa a été très claire, elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent les brassards sur le terrain. En tant que fédérations nationales, nous ne pouvons pas demander à nos joueurs de risquer des sanctions sportives, y compris des cartons jaunes" explique le communiqué des Fédérations européennes.