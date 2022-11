Pourquoi le maillot du Danemark fait polémique

Présent dans la poule de l'équipe de France, le Danemark lance sa Coupe du monde face à la Tunisie ce mardi 22 novembre.

Cette Coupe du monde au Qatar est l'occasion de faire passer des messages pour de nombreuses sélections et le Danemark a décidé d'en faire passer un sur ses maillots. Si trois tuniques sont présentées, les trois maillots présentent un design très minimaliste dont l'un est totalement noir pour dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles les ouvriers ont dû construire les différentes infrastructures, entraînant la mort d'au moins 6500 hommes (des chiffres contestés par le Qatar). "C'est la couleur parfaite pour la Coupe du monde de cette année. Nous ne souhaitons pas être visibles lors de cette compétition. Le sport doit rassembler les gens. Et quand ce n'est pas le cas, nous souhaitons le faire savoir" a expliqué l'équipementier Hummel dans un communiqué.

En plus de ce design, le Danemark voulait également glisser quelques messages dont un "Human Rights for All" ("Droits de l'homme pour tous"). Une prise de position refusée. "Il est interdit aux joueurs et officiels d'afficher des messages ou slogans de nature politique, religieuse ou personnelle dans quelque langue ou sous quelque forme que ce soit sur leur tenue, leur équipement (...) ou leur corps", stipule le règlement de la fédération internationale pour la compétition.