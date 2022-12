Marre de vous faire spoiler le match à la TV ? Voici la chaîne la moins en retard !

Rien de plus rageant que de découvrir le scénario d'un match et un but avant de le voir sur sa TV, la faute à des voisins euphoriques et en avance sur vous. Quelle chaîne mieux vaut-il regarder pour avoir le moins de retard possible ?

Mercredi, l'équipe de France dispute au Maroc une place en finale de la Coupe du monde. Si des records d'audience sont encore attendus, nombreux seront aussi ceux à se plaindre d'entendre un éventuel but… avant de le voir sur leur TV. Quelle est la raison de cette diffusion en décalé, parfois à seulement quelques mètres de distance ? A la profusion des modes de diffusion. Aujourd'hui, il est possible de recevoir la télévision de multiples manières : TNT, satellite, box internet, streaming sur un ordinateur ou tablette, service de vidéo à la demande… Les options pullulent. Laquelle offre une diffusion la plus proche de la "réalité", sachant qu'une latence de quelques secondes est inévitable techniquement, le temps requis de faire passer le signal et l'envoyer aux quatre coins du monde. Les spectateurs dans le stade auront toujours quelques instants d'avance sur vous... comme ceux qui préfèrent la radio, le média qui offre moins de latence que la télévision.

Pas envie de deviner l'action au seul son du commentateur radio ? On vous comprend ! En septembre 2022, le site Les Numériques avait réalisé un test lors d'un match réalisé sur TF1. Cela tombe bien, c'est justement la chaîne gratuite qui diffusera le match Maroc-France à partir de 20 heures ce mercredi. Le verdict ? L'idéal serait de regarder le match via la TNT tout simplement. C'est le signal qui arriverait le plus vite et vous permettrait de devancer vos voisins ! Voici le top réalisé à l'époque par le site :

TF1 via TNT TF1 via Freebox Mini 4K (fibre optique) : 2 secondes de retard TF1 via Liveboc Orange (ADSL) : 2 secondes de retard TF1 via SFR Box 7 (fibre) : 3 secondes de retard TF1 4K via Bbox : 10 secondes de retard, 11 secondes pour la version sans 4K TF1 en streaming via MyTF1 sur ordinateur : 23 secondes de retard TF1 en streaming via MyTF1 sur smartphone : 26 secondes de retard TF1 via l'application Molotov : 44 secondes de retard TF1 via Salto : 49 secondes de retard

Le vrai vainqueur durant cette Coupe du monde ? TF1 4K via Orange

Durant cette Coupe du monde, TF1 propose un canal de diffusion spécifique et réservé aux abonnés fibre qui reçoivent la télévision par internet. Il s'agit du canal 4K offrant une meilleure qualité d'image aux abonnés, qui peuvent y accéder via une chaîne spéciale (996 sur Orange). Ce canal n'est actif que durant les matchs diffusés sut TF1 et diffusent des spots de promotion de l'événement le reste du temps. Mais alors, si la qualité d'image est indéniablement au rendez-vous comme Linternaute.com a pu le constater durant cette Coupe du monde, existe-t-il un temps de latence supérieur ? Eh bien non puisque TF1 4K est même souvent en avance, voire même en avance sur la TNT, ce qui bouleverse la donne. La raison est simple, le canal 4K bénéficie des dernières avancées. Attention, ceci n'est pas valable chez tous les fournisseurs, comme constaté lors du dernier France-Angleterre. Si TF1 4K affichait 2 à 3 secondes d'avance sur la version HD (canal 1) via Orange fibre, ce n'était pas le cas sur Free avec même du retard. Bref, tout n'est pas homogène et tout dépendra de votre installation et de votre fournisseur d'accès à internet. Si vous souhaitez tester lors de France-Maroc, voici le canal à retenir :

Orange : canal 996

Bouygues Télécom : canal 37

Free : canal 101

SFR : canal 77

Entre TF1 et BeIn Sports, que choisir ?

Vous êtes abonné à BeIN Sports, vous pouvez donc suivre tous les matchs de la Coupe du monde, y compris ceux de l'équipe de France codiffusés sur TF1. Mais alors, qui est en avance ou en retard ? Là aussi tout dépendra de votre mode de réception (satellite ou internet), mais globalement, les internautes ont remarqué un petit retard de BeIN Sports sur TF1.

Vous regardez en streaming ? Voici l'option MyCanal à cocher pour éviter d'avoir trop de retard sur la TV

Si vous regardez la télévision en streaming via l'application de Canal + MyCanal, sachez qu'il existe une option à cocher pour bénéficier d'un temps de latence réduit. Sans cette option, le retard peut atteindre 45 secondes sur la télévision, voire plus si votre réception est mauvaise (4G dans un moyen de transport par exemple). Pour cela, il suffit d'entrer dans les options de votre compte, comme partagé par plusieurs internautes ces derniers jours.