Leandro Paredes : remplaçant ?! Le match face à Mbappé a quand même débuté

PAREDES. Si l'attention se focalise logiquement sur Lionel Messi, la finale Argentine - France de la Coupe du monde 2022 reposera aussi sur les hommes de l'ombre du onze argentin, dont un certain Leandro Paredes qui retrouvera avec gourmandise et goût de revanche Kylian Mbappé.

[Mis à jour le 18 décembre 2022 à 15h27] Surprise, Leandro Paredes n'est pas titulaire au sein de l'équipe d'Argentine pour la finale de la Coupe du monde Argentine - France ce dimanche 18 décembre 2022 ! Son premier duel sur la pelouse ce dimanche face à Kylian Mbappé s'annonçait pourtant électrique, bouillant même tant l'inimitié entre les deux joueurs n'est plus un secret pour personne. Le tempérament volcanique du milieu argentin promet un duel musclé, surtout si Mbappé tend à repiquer dans l'axe, comme lors de la fin de match France-Maroc mercredi soir. L'attaquant des Bleus se trouverait alors directement dans la zone privilégiée de Paredes qui pourrait bien faire son entrée en cours de match et dont les actions rugueuses depuis le début de la compétition, notamment face aux Pays-Bas en quart de finale, donnent un petit aperçu du danger.

S'y ajoutera un fort sentiment personnel et une envie de revanche. Les deux joueurs portaient pourtant le même maillot en club il ya encore quelques mois, celui du PSG. Leur relation à Paris a vite tourné au vinaigre puis à la guerre ouverte à mesure que les clans s'affirmaient dans le vestiaire du club parisien, sud-américains (et notamment argentin autour de Paredes, Messi et Di Maria) d'un côté, européen de l'autre autour de Mbappé et ses proches, dont Presnel Kimpembé, Sergio Ramas ou surtout Achraf Hakimi, Marocain né à Madrid et devenu l'un des proches amis de Mbappé. L'éviction de Paredes cet été (via un prêt à la Juventus Turin) dans la foulée de la lucrative et médiatisée prolongation de contrat de l'ancien Monégasque, a été vue par l'Argentin comme un souhait provenant du clan Mbappé, vu par beaucoup, dont Neymar, comme le joueur qui tire désormais les ficelles avec ses dirigeants. Paredes a ainsi rejoint Di Maria, en fin de contrat avec le PSG et lui aussi poussé vers la sortie.

Clin d'oeil du destin, Kylian Mbappé a vite croisé la route de ses anciens coéquipiers en Ligue des champions puisque le tirage au sort de la phase de poules a placé le PSG et la Juve dans le même groupe. Avant le match retour en Italie en novembre, rencontre qui coûtera la première place du groupe au champion de France devancé finalement par le Benfica, Leandro Paredes n'avait pas fait mystère de son ressentiment. "Ce n'est pas à moi de parler de lui", avait lâché l'Argentin en conférence de presse. "J'avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler". Ambiance... Quand on vous dit que les retrouvailles seront chaudes dimanche à 16h à Lusail !