Le calendrier des équipes de France de basket aux JO de Paris 2024

Nous connaissons désormais les affiches et le détail des calendriers des matchs pour les JO de Paris 2024

Le tirage au sort de la phase de groupes des compétitions de basket s'est déroulé ce mardi 19 mars au siège de la FIBA. Les deux équipes de France connaissent désormais leurs adversaires pour les prochains Jeux olympiques. Les Bleus du sélectionneur Vincent Collet ont hérité d'un groupe "abordable" avec l'Allemagne, le Japon et le vainqueur du TQO de Riga (Lettonie, Géorgie, Philippines, Brésil, Monténégro ou Cameroun). "Le tournoi sera l'un des plus relevés de l'histoire. Il n'y a quasiment que de fortes équipes. On savait avant le tirage que les États-Unis seraient dans le groupe C et qu'on ne pouvait pas les jouer au premier tour. On a pris les Allemands, champions du monde et devenus une équipe majeure. Le plus important, c'était le chapeau 2. Ma volonté était d'éviter la Serbie. Je suis donc satisfait. Le vainqueur du TQO letton plutôt que l'Australie fait qu'on évite le gagnant du TQO grec (potentiellement Slovénie ou Grèce) dans le dernier chapeau, c'est positif aussi. Globalement, je suis satisfait" a expliqué Vincent Collet.

Pour les femmes, les Bleues de Jean-Aimé Toupane, elles, retrouveront l'Australie, le Canada et le Nigeria. "On est heureux d'avoir une idée claire de nos adversaires. L'important, c'est de voir que chaque match sera un défi. On sait que les 12 équipes sont fortes. Ce ne sera pas simple. Ce sont des équipes athlétiques, ce sera très important au-delà du basket, c'est très homogène. Éviter Team USA, un soulagement ? Oui mais c'est surtout qu'on a les idées claires. On a de l'ambition. Chaque match sera une finale."

Le calendrier des matchs

Hommes

27 juillet : France-Vainqueur du tournoi de qualification de Riga (Lettonie)

30 juillet : Japon-France

2 août : France-Allemagne

Femmes