Plus de la moitié des Français n'aime pas la mascotte des JO, selon un sondage

SONDAGE. Notre partenaire YouGov a réalisé un sondage sur la popularité de la mascotte des JO auprès des Français et le résultat est sans appel.

À l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, de nombreuses questions émergent dans l'opinion publique. Les Jeux olympiques vont-ils être un succès populaire ? Les transports seront-ils une source d'inquiétude avec les retards, le prix des tickets ? La sécurité sera-t-elle au rendez-vous ? Pour tenter d'y répondre, YouGov a réalisé un sondage du 14 au 18 mars 2024 auprès de 2 008 adultes représentatifs de la population française, pour prendre la mesure de l'attente des Français sur les JO.

Parmi les questions posées, l'une d'entre elles porte sur la mascotte des JO. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette mascotte a été officiellement présentée le 14 novembre 2022 et a comme symbole le bonnet phrygien. Symbole révolutionnaire de la République et de la liberté, le bonnet phrygien coiffe Marianne dans nos mairies ou sur les timbres. Pas d'animal, pas de nom spécifique, la star, ce sera ce bonnet. La mascotte est donc dénommée tout simplement "la Phryge olympique". "Notre héros s'appelle ainsi parce qu'il met en évidence toute l'histoire qu'il véhicule", avait expliqué Julie Matikhine, directrice de la marque au Parisien. "C'est comme le Grand Schtroumpf et le Schtroumpf grognon. Leur caractéristique principale est dans leur prénom."

Alors que pensent les Français de ce clin d'œil à l'histoire de France ? Le résultat est plutôt sans appel, la mascotte des JO n'est pas vraiment appréciée. À la question "Aimez-vous la mascotte ?", 34% des personnes interrogées ont répondu "Pas du tout". 20% nuancent légèrement leur propos, mais sont toujours mécontents. 54% des Français au total, donc, n'aiment pas cette mascotte. Seulement 11% des Français se disent totalement satisfaits par la Phryge et 9% n'ont pas d'opinion sur la question.

Si on s'attarde sur l'aspect de la mascotte, le sondage YouGov fait également émerger une tendance négative. À la question "Cette mascotte représente-elle bien la vision des JO imaginée par la France ?" 55% des personnes sondées estiment que non. En allant encore plus loin sur l'aspect purement esthétique, 26% ne savent pas du tout ce que représente la mascotte contre 15% qui comprennent dès le premier coup d'oeil ce qu'elle représente.

Il est vrai que depuis que la mascotte a été dévoilée, beaucoup se sont amusés de sa forme sur les réseaux sociaux, la comparant même parfois à un "clitoris". Cette forme imagée de la mascotte, représentant une sorte de préliminaire avant les compétitions, peut faire sourire ou provoquer une certaine satisfaction comme l'explique l'auteur Joachim Roncin à Madame Figaro : "Une mascotte, c'est un dessin ou quelque chose de nouveau, et c'est toujours un test de Rorschach : chacun va y voir ce qu'il veut. Si les gens y voient un clitoris, tant mieux. Si ça permet de faire connaître le clitoris, on est ravis".

Mais cette incompréhension ne joue-t-elle pas en la défaveur de cette dernière ? La réponse est oui. Dans son sondage, YouGov a également demandé quel état le meilleur adjectif pour qualifier les bonnets phrygiens. 23% des Français interrogés jugent la mascotte "ridicule", 17% "incompréhensible" et seulement 9% la juge "élégante".