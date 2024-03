Cérémonie d'ouverture des JO : des invités triés sur le volet et pas grand chose pour les autres

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 regroupera 326 000 spectateurs le 26 juillet prochain. Cependant, obtenir un billet, gratuit ou non, semble difficile et elle pourrait finalement ne pas être ouverte à tous.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris est un des événements les plus attendus de la compétition. Le vendredi 26 juillet, à partir de 19h30, les 10 500 athlètes des 206 nations représentées défieront sur un parcours de six kilomètres à travers Paris. Pour cette grande cérémonie d'ouverture, la première en dehors d'un stade dans l'histoire des Jeux, les délégations descendront la Seine d'Est en Ouest, en partant du pont d'Austerlitz jusqu'au Trocadéro et la Tour Eiffel.

Si le comité d'organisation a annoncé l'heure de la cérémonie le 8 mars dernier, on attendait encore les détails de la participation du public. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé fin février une jauge de 104 000 places payantes sur les quais bas et de 222 000 places gratuites sur les quais hauts de la Seine, soit 326 000 personnes au total autorisées à assister à la cérémonie. S'il s'agit de l'affluence la plus importante de l'histoire pour une cérémonie d'ouverture des Jeux, on est loin des 600 000 personnes annoncées par les organisateurs il y a encore quelques mois.

Quels critères pour obtenir un billet gratuit ?

Ce 19 mars, RMC Sport nous en apprend un peu plus sur l'attribution des 222 000 places gratuites. Ces places devraient être distribuées selon un système d'invitation par différents organismes et partenaires des Jeux. Ainsi, le Comité d'organisation, l'Etat et la Ville de Paris devraient distribuer à eux seuls 139 000 places, avec des critères encore à définir. Un quota de 74 000 places serait réservé pour permettre aux collectivités locales de distribuer des invitations.

Une partie des places est également réservée pour les personnes impactées par l'organisation des Jeux et de la cérémonie d'ouverture. 25 000 places pourraient revenir aux riverains proches de la cérémonie d'ouverture. La ministre Amélie Oudéa-Castéra avait également annoncé que les 3263 étudiants qui devront libérer leur logement au CROUS se verraient remettre une place pour la cérémonie d'ouverture. Concernant les conditions de distribution des places, chaque organisme ayant des places (l'Etat, les collectivités locales, la Ville) pourra définir ses critères.

Ce système d'invitation pose la question de la promesse faite lors de la présentation des JO de Paris 2024 d'une cérémonie d'ouverture "pour tous". Pour le "Monsieur tout le monde" en effet, difficile de s'y retrouver et de se rendre tranquillement à cette cérémonie en famille. Pour les places payantes, difficile également d'avoir des tarifs accessibles. Des packs à des prix exorbitants sont notamment proposés avec des tarifs allant de 5000 à 7500 euros. Cette décision pourrait nuire à l'image de l'organisation, qui voulait, avec cette cérémonie au cœur de la capitale, proposer une proximité avec la ville et ses habitants.