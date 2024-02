Un morceau de la Tour Eiffel au centre des médailles des Jeux olympiques de Paris 2024

C'est une info étonnante et assez incroyable, les médailles des JO de Paris 2024 ont un morceau de la Tour d'Eiffel.

Elles étaient attendues et elles sont magnifiques ! Les médailles des prochains Jeux olympiques de Paris 2024 ont été dévoilées ce jeudi 8 février par Tony Estanguet. Le design, spectaculaire et qui doit répondre à un cahier des charges très précis, est à la hauteur avec une invité surprise, la Tour Eiffel.

Sur l'avers de la médaille des JO, aux côtés de la déesse Niké et du Parthénon, la Tour Eiffel est présente sur la face avant de toutes les médailles, quelle que soit leur métal, bronze, argent et or. Mais sa présence est bien plus importante. Le comité s'est en effet rapproché de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) pour récupérer, au gré d'une convention, un gros morceau du monument. "On a décidé de traiter ce morceau de Tour Eiffel en forme d'hexagone, de le sertir comme une pierre précieuse en haute joaillerie" a expliqué Clémentine Massonnat, responsable du design chez Chaumet, créateur de cette médaille avec la maison LVMH. (Les 5 084 exemplaires, 2 618 pour les JO, 2 466 pour les JOP seront fabriqués par la Monnaie de Paris.)

Pour les paralympiques, il n'y a pas de design imposé pour l'avers. Le couple COJOP-Chaumet a donc choisi de représenter une vue en contre-plongée sous la Tour Eiffel sur les médailles paralympiques. L'inscription Paris 2024 y est également gravée en braille pour les non-voyants. Autre différence avec les valides, la couleur des rubans (du spécialiste Neyret) diffère avec du rouge pour les Paralympiques et du bleu pour les Olympiques. Toutes les médailles ont en revanche sur leur tranche, le nom gravé des disciplines concernées.