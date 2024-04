Parcours de la flamme olympique des JO 2024 : découvrez la date de passage dans votre ville avec notre moteur de recherche

La flamme olympique passe-t-elle près de chez vous ? Découvrez le avec notre moteur de recherche.

À travers un rituel très solennel, la flamme olympique de Paris 2024 a été allumée par "la grande prêtresse" le mardi 16 avril. En l'absence de soleil, cette dernière n'a pas été allumée le jour même mais un jour auparavant afin de profiter des lumières du soleil et respecter le rituel. Après cette cérémonie, le champion olympique grec d'aviron Stefanos Ntouskos a été le premier à porter la flamme avant de la transmettre à Laure Manaudou, première relayeuse française. Un long périple attend désormais cette torche avec plusieurs jours en Grèce avant de débarquer en France et à Marseille le 8 mai prochain.

Une grande journée de fête accompagnera l'arrivée de cette flamme. L'organisation des Jeux olympiques promet une fête "historique" à Marseille pour l'arrivée de la flamme. Le Vieux-Port, vêtu pour l'occasion des couleurs des Jeux, se verra également doté d'une piste d'athlétisme flottante sur laquelle descendra du Belem le premier porteur de la flamme sur le sol français.

Marseille, Carcassonne, Bastia, Toulouse, Bordeaux, les Sables d'Olonne, le Mont-Saint-Michel, les territoires Outre-Mer, Lille ou Paris, le parcours et les dates de la flamme olympique a été dévoilé vendredi 23 juin, découvrez si votre ville accueillera la flamme olympique et à quelle date.

La carte

La cité phocéenne sera la première ville étape de la flamme olympique en France. Elle a été choisie par l'organisation en raison de sa localisation et de sa proximité historique avec la Grèce. Du Sud de la France, la flamme devrait ensuite parcourir le reste du pays en traversant de nombreuses métropoles mais aussi des sites touristiques, vitrines du patrimoine tricolore.

© JO Paris 2024

Pour que la flamme puisse passer sur un territoire, il fallait que les départements investissent 150 000 euros hors taxes (180 000€ avec). Près de 37 conseils départementaux ont refusé d'accueillir la torche, estimant qu'il y avait d'autres priorités financières. "À peu près un quart du coût est porté par les départements. Les trois autres quarts sont portés par le Comité d'organisation", a tenté de justifier Tony Estanguet. Pour certains départements tels que la Lozère, accueillir la flamme représente un coût de 2,35 € par habitant contre moins de 9 centimes pour les Bouches-du-Rhône.

La flamme ne passera donc pas sur les territoires suivants : Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Jura, Saône-et-Loire, Ain, Rhône, Savoie, Hautes-Alpes, Saône-et-Loire, Nièvre, Cher, Gard, Ardèche, Haute-Loire, Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Charente-Maritime, Indre-et-Loire, Sarthe, Orne, Côtes d'Armor, Mayotte.

Qui peut porter la flamme olympique et paralympique ?

Environ 10 000 personnes pourront porter la flamme olympique. Parmi ces "élus", il y aura évidemment des athlètes de haut niveau, des associations ou collectifs, des personnes en situation de handicap ou des volontaires qui auront précédemment été tirés au sort.

Petite innovation, il y aura des relais collectifs en groupe de 24. Ils seront près de 3 000. En individuel, ils seront approximativement 7 000. Au total, 5 000 candidatures seraient analysées et étudiées par des jurys "répartis partout en France" d'après le site officiel de "Paris 2024". Quelques conditions sont cependant requises pour espérer devenir un porteur de la torche.

Il faut d'abord avoir 15 ans ou plus. Il faut ensuite être membre du club Paris 2024 ou bien s'inscrire pour en être. Il faut enfin nominer un proche avec un argumentaire. les personnes sélectionnées doivent porter en elles "l'énergie du sport, l'énergie des territoires et l'énergie du collectif", détaille la procédure "Paris 2024". Cette démarche prend au total une dizaine de minutes. Chaque relayeur choisi, parcourra environ 200 mètres et profitera de cet instant unique près de 4 minutes.

Qui sont les ambassadeurs et les "capitaines" de la flamme olympique ?

Deux capitaines ont été désignés pour cette flamme olympique. Il s'agit de Laure Manaudou et de son frère Florent. Concernant la flamme paralympique, ce sont Mona Francis et Dimitri Pavadé qui ont été choisis. A l'exception de Mona Francis, ils ont tous été médaillés aux Jeux. Les premiers ambassadeurs seront Marine Lorphelin, Thomas Pesquet, Djamel Debouze ou encore le chef Thierry Marx.

Le côté sportif sera au cœur du relais de la flamme olympique avec la fédération française de cyclisme qui amènera la torche à vélo au sommet du Mont Ventoux. Armel Le Cléac'h assurera lui la transition de la flamme sur les territoires Outre-Mer.

L'équipage du vainqueur du Vendée Globe 2016 est encore inconnu et le recordman du temps sur la plus grande épreuve en solitaire en a gardé le secret. Il a en revanche promis des invités de marque, mais "il faut qu'ils aient un peu le pied marin", s'est-il amusé lors de la cérémonie de présentation du parcours de la flamme.

C'est l'un des enjeux autour de la flamme olympique avant chaque édition des JO : celle-ci ne doit pas s'éteindre. Il y aura donc en permanence un "gardien de la flamme". Il aura à sa disposition une lanterne de sécurité pour la surveiller ou la raviver en cas d'imprévu. La torche pourrait également être exposée à des mouvements contestataires tels que "pas de retraites, pas de JO" survenu en avril 2023 contre la réforme des retraites.

Un scénario plus gravissime est craint par les autorités. Il s'agit d'attaques terroristes. Un énorme dispositif sera mis en place en conséquence durant cette "bulle itinérante". Des policiers et des gendarmes seront mobilisés, des drones de surveillance et des anti-drone déployés et des agences de sécurité appelés.