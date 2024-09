Parade des Jeux olympiques de Paris : programme, horaires, billetterie... Comment profiter du dernier temps fort des JO 2024 ?

Avec une grande parade finale ce samedi à Paris, sur les Champs-Élysées et jusqu'à l'Arc de Triomphe, la France s'apprête à célébrer une dernière fois ses champions des jeux olympiques et paralympiques.

Alors que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 viennent de s'achever, laissant derrière eux des souvenirs inoubliables, la capitale française veux vivre un dernier moment de communion avec ses athlètes. Samedi 14 septembre, Paris va accueillir une parade, offrant aux Français une ultime occasion de célébrer les exploits de leurs champions.

Cette parade, voulue par Emmanuel Macron, devrait être la touche finale d'un été sportif exceptionnel. Elle se veut non seulement un hommage aux athlètes médaillés, mais aussi un remerciement de tous ceux qui ont contribué au succès de ces Jeux, des bénévoles aux organisateurs.

Le programme de la parade, qui a été dévoilé cette semaine, annonce un événement grandiose. Les Champs-Élysées, artère emblématique de Paris, se transformeront en un gigantesque tapis rouge pour accueillir le défilé des athlètes. Ces derniers remonteront la célèbre avenue, offrant aux spectateurs une proximité rare avec leurs héros sportifs.

Un programme "best-of" des cérémonies des JO

L'heure du début de la parade finale des Jeux olympiques a été fixée à 16h. Les bénévoles seront les premiers à défiler, suivis des athlètes à environ 17h et ce jusqu'à 18h. L'arrivée place de l'Etoile a été prévue à 18h30, avec une remise des distinctions. L'Arc de Triomphe sera le théâtre d'un nouveau moment de grâce, après quatre cérémonies d'ouverture et de clôture saluées dans le monde entier. Une scène circulaire de 400 mètres de long sera installée autour du monument. Les athlètes y seront décorés par le président de la République, un moment solennel qui marquera la reconnaissance de la nation envers leurs accomplissements.

Mais la fête ne s'arrêtera pas là. La soirée se poursuivra avec un concert exceptionnel à partir de 21 heures. Bien que les noms des artistes n'aient pas encore été dévoilés, on peut s'attendre à un plateau de stars digne des cérémonies qui ont rythmé l'été. Pour les noctambules, des DJ prendront le relais de 23 heures à minuit, transformant la place de l'Étoile en une gigantesque piste de danse à ciel ouvert.

Un élément particulièrement spectaculaire de la soirée sera la projection d'images sur les deux faces de l'Arc de Triomphe. Cette mise en scène rappellera sans doute à beaucoup les célébrations de la victoire de l'équipe de France de football lors de la Coupe du monde 1998, créant ainsi un pont entre deux moments historiques du sport français.

Thierry Reboul, le directeur de la création des Jeux de Paris 2024, promet un spectacle qui sera une sorte de "best of" artistique et musical des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques. Cette parade sera donc l'occasion de revivre les moments forts de cet été sportif, tout en y ajoutant une touche finale inédite.

Des billets gratuits, mais indispensables... Comment assister à la parade ?

Pour ceux qui souhaitent assister à cet événement unique, il est important de noter que l'accès sera gratuit dès 14h sur les Champs-Elysées. Cependant, pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est nécessaire. Les spectateurs devront disposer d'un billet pour accéder à l'avenue, un rappel du dispositif mis en place pour le Club France pendant les Jeux paralympiques. Ce système de réservation permettra de gérer l'affluence tout en garantissant la sécurité de tous.

L'accès en ligne à la billetterie sera ouvert ce mercredi, le lien sera dévoilé dans l'après-midi. Il est aussi possible d'obtenir des billets par tirage au sort, qui veut récompenser 2500 membres (5000 places) du Club Paris 2024. On comptera 1250 invitations pour 2 personnes pour assister à la Parade sur les Champs Elysées et 1250 invitations pour 2 personnes pour assister au concert de la Place de l'Étoile.

Pour ceux qui ne pourront pas se rendre sur place, l'intégralité de la parade et du spectacle sera retransmise en direct sur France Télévisions, à partir de 16h et jusqu'au bout de la nuit.