Open d'Australie 2025 : Sabalenka qualifiée à l'arrache, Djokovic affronte Alcaraz, scores et résultats en direct

Les quarts de finale de l'Open d'Australie ont débuté ce mardi 21 janvier avec la qualification de l'Allemand Zverev en demi-finale ou encore Sabalenka et Badosa chez les femmes.

Traditionnellement, l'Open d'Australie lance l'année tennistiquement parlant. Malgré quelques tournois de préparation dès la fin décembre, l'Australian Open est le premier rendez-vous incontournable pour les stars du tennis et les fans de la petite balle jaune. En 2025, l'année s'annonce passionnante avec un Nadal retraité, un Djokovic qui ne jouera plus tous les tournois et de nouveaux noms qui semblent déjà écraser le circuit comme Carlos Alcaraz ou encore Jannik Sinner, lauréat de son premier Grand Chelem en Australie l'année dernière.

Après de grosses batailles, c'est désormais l'heure des quarts de finale à l'Open d'Australie. Les affiches sont particulièrement alléchantes avec Novak Djokovic qui affronte Carlos Alcaraz pour une place en demi-finale dans un choc très attendu. Le vainqueur affrontera Zverev qui a éliminé Paul, tous les deux impressionnants depuis le début de la quinzaine. Une scène assez étonnante s'est d'ailleurs produite puisqu'une plume a perturbé un point en touchant le filet, provoquant la colère de l'Allemand. De l'autre côté du tableau, on retrouvera le numéro 1 mondial Jannik Sinner face à Alex de Minaur qui dispute son premier quart à domicile et enfin Shelton affrontera Sonego dans un quart surprise. Chez les femmes, Badosa a créé la surprise en éliminant Gauff alors que Sabalenka a eu chaud face à Pavlyuchenkova, mais s'en est sortie en trois manches. De l'autre côté on aura droit à un Svitolina Keys et Swiatek Navarro.