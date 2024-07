Classement WTA : Paolini intègre le top 5, le classement complet

Le nouveau classement de la WTA publié ce lundi 15 juillet est toujours dominé par la Polonaise Iga Swiatek.

Après être rentrée dans le top 10 à l'occasion de Roland-Garros, l'Italienne Jasmine Paolini poursuit son ascension avec deux nouvelles places gagnées grâce à sa nouvelle finale à Wimbledon. Elle est désormais 5e joueuse mondiale et dépasse Jessica Pegula. Lauréate l'an passé, Marketa Vondrousova perd douze places et passe du sixième rang au dix-huitième. Au contraire, sa compatriote tchèque Barbora Krejcikova, vainqueur dimanche, gagne 22 places. Elle est désormais 10e.

Malgré son élimination précoce à Londres, Iga Swiatek reste confortablement installée à la première place du classement, avec 3100 points d'avance sur sa dauphine Coco Gauff. Finaliste à Wim' l'an passé, la Tunisienne Ons Jabeur perd six places et sort du Top 10 (16e). Parmi les autres régressions, Svitolina perd neuf places (30e) et Mirra Andreeva huit (31e). En revanche, Donna Vekic gagne 16 rangs (21e), Lin Zhu onze (50e) et Lulu Sun progresse de 70 places ! (53e) Paula Badosa remonte également de 28 places (65e) et Emma Raducanu de 41 places (94e).

Chez les Françaises, Caroline Garcia reste 24e, tandis que Clara Burel gagne trois nouvelles places. Elle est 42e. Les trois autres Françaises du top 100 perdent en revanche des places : cinq pour Diane Parry (58e), deux pour Varvara Gracheva (72e) et neuf pour Océane Dodin (88e).

Quel est le classement WTA ?

Iga Swiatek est numéro 1 mondiale. La Polonaise devance Gauff, Sabalenka et Rybakina. Le classement :

Le classement de la race est mis à jour à chaque fin de tournoi. Il est dominé par la numéro un mondiale Iga Swiatek. La Polonaise est déjà assurée depuis plusieurs semaines de participer au Master de fin de saison.

Contrairement au classement WTA "classique" actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de la WTA Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours.

Informatisé à partir de 1973, le classement WTA est actualisé chaque lundi, hormis pendant les tournois du Grand Chelem depuis le 3 novembre 1975. Le classement WTA qui suit les principes et les règles décrétées par la WTA, est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple.

Ce classement inclut les points obtenus durant les quatre tournois du Grand Chelem, les points gagnés pendant les tournois de la catégorie Premier Mandatory, ceux des deux meilleurs résultats parmi les tournois de la catégorie Premier 5 pour les joueuses membre du top 20 et les points obtenus au Masters (tournoi où les huit meilleures joueuses de la saison en cours s'affrontent).