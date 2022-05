DIRECT. Giro 2022 : Kamna triomphe sur l'Etna, Juan Pedro Lopez en rose, le classement

GIRO. Victoire de l'Allemand Lennard Kamna au sommet de l'Etna lors de la 4e étape de ce Giro 2022. L'Espagnol Juan Pedro Lopez prend le maillot rose, le classement.

Palmarès du Tour d'Italie L'essentiel L'Etna, ascension très attendue dans ce début de Giro, n'a pas livré le spectacle attendu avec l'échappée du jour qui est allée au bout avec la victoire de l'Allemand de l'équipe Bora, Lennard Kamna devant l'Espagnol Juan Pedro Lopez et l'Estonien Rein Taaramae.

Au classement général, Mathieu van der Poel perd sa tunique rose de leader au profit de l'Espagnol Juan Pedro Lopez, présent dans l'échappée du jour. Notons que quelques outsiders de ce Tour d'Italie ont perdu pas mal de temps comme Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali ou encore le Français Guillaume Martin.

Suivez avec nous en direct et en intégralité la 4e étape de ce Tour d'Italie 2022 avec les temps forts et le classement mis à jour à la fin de l'étape.

17:30 - Fin du direct Merci à tous d'avoir suivi cette quatrième étape du Giro 2022, qui a vu le succès de Lennard Kamna, le plus fort des échappées. Demain, le peloton va courir 174 km entre Catania et Messina, où un sprint massif est attendu. 17:25 - Le nouveau classement général Le Maillot rose change d'épaule dès la première arrivée en montagne. Deuxième de l'étape du jour, Lopez va porter demain la tunique de leader du classement général, devant Kamna et Taaramae. Romain Bardet fait son entrée dans ce classement pointant à la 10e place avant une étape de plat demain. 17:20 - Le Top 10 de l'étape Derrière les six rescapés de l'échappée matinale, Richard Carapaz a montré ses bonnes dispositions du moment tout comme Romain Bardet, solide tout au long de cette ascension. Le classement de cette quatrième étape du Tour d'Italie, avec une première arrivée au sommet, à l'Etna, qui aura surtout été l'occasion d'assister à une bataille entre l'échappée. Du ménage a été fait également du côte des leaders, avec plusieurs lâchés. #Giro pic.twitter.com/2qlp7pTwJQ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 10, 2022 17:16 - Kamna valide son bon début de Giro À l'attaque dans le final de la première étape du Giro, l'Allemand tient sa première victoire de sa carrière sur le Tour d'Italie au prix d'une belle fin d'ascension dans l'Etna. 17:12 - Guillaume Martin perd gros Le Français de la Cofidis ne faisait pas partie du groupe des favoris et dit déjà adieu à ses ambitions de Top 10 au classement général. 17:10 - Carapaz règle le sprint du peloton Après plus de deux minutes de retard, le peloton franchit la ligne d'arrivée. Richard Carapaz termine 6e juste devant Romain Bardet. 17:09 - Lopez nouveau leader Longtemps en tête, l'Espagnol va se consoler en prenant dans quelques instants le Maillot rose de leader. 17:08 - Victoire de Kamna L'Allemand remporte au sommet de l'Etna, qui a battu l'Espagnol au sprint ! 17:06 - Flamme rouge Les deux hommes de tête sont dans le dernier kilomètres de cette 4e étape du Giro. 17:04 - Taaramae à 30" des hommes de tête Belle montée du coureur de la Wanty qui est virtuellement troisième, même s'il sera trop court pour reprendre les deux hommes de tête. 17:03 - Un accord entre Lopez et Kamna ? Les deux hommes de tête viennent de se parler en tête de la course. Émoussé physiquement, Lopez peut toujours s'habiller en rose ce soir tandis que Kamna veut lever les bras dans moins de 2 km. 17:01 - Bardet toujours présent dans le peloton C'est la bonne nouvelle du jour du côté des Français. Le leader de la formation DSM est bien placé juste derrière le train des Ineos-Grenadier. 16:59 - Moins de 10" de retard pour Kamna L'Allemand est en passe de faire la jonction sur l'homme de tête à moins de 3 km de l'arrivée. 16:58 - 4 km de l'arrivée pour Lopez Le grimpeur de la Trek vient d'entamer les 4 derniers km de l'ascension tandis que Kamna ne dispose plus que de 15" de retard sur lui. 16:57 - Nibali lâché Journée terrible la formation Astana ! Après l'abandon de Miguel Angel Lopez, c'est au tour de Nibali de connaître une défaillance sur les pentes de l'Etna. LIRE PLUS

Quel est le classement du Giro 2022 ?

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a perdu son maillot rose de leader à l'issue de la 4e étape de ce Tour d'Italie au profit de l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo qui prend la tunique rose pour la première fois de sa carrière avec 39 secondes d'avance sur Kamna et 58 secondes sur Taaramae.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui partira le 6 mai 2022 :

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

