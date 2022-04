DIRECT. Amstel Gold Race 2022 : Kwiatkowski prive Cosnefroy de la victoire ! Le classement

17:08 - Cosnefroy à un boyau de l'histoire !

Ce final à suspense est en passe de devenir la marque de fabrique de l'Amstel Gold Race. Comme l'année dernière, il aura fallu attendre de longues minutes, interminables pour les coureurs, avant de connaître l'identité du vainqueur. Cette fois, les organisateurs ont poussé le vice jusqu'à annoncer le mauvais résultat avant de se corriger. Un dénouement des plus cruel pour Benoît Cosnefroy. L'espace de quelques secondes, le puncheur d'AG2R Citroën a cru rejoindre dans l'histoire Stablinski et Hinault parmi les lauréats français de la Classique néerlandaise, conclusion d'une journée parfaite mais la photo-finish est venue le ramener à la réalité. Pour un boyau, il était devancé sur la ligne par un Michal Kwiatkowski malin qui a su jeter son vélo au bon moment pour s'offrir les lauriers et abandonner Cosnefroy à l'incompréhension. Car les deux hommes se sont livrés un sprint mémorables après avoir piégé les favoris de l'épreuve. A vingt kilomètres de l'arrivée, le Polonais profitait de la supériorité numérique des Ineos-Grenadiers avec la présence de Pidcock dans le groupe de tête avec lui pour s'échapper. Peu après dans le Geulhemmerberg, Cosnefroy démontrait qu'il avait d'excellentes sensations pour sortir avec autorité et rejoindre le Polonais; Les deux hommes s'entendaient et creusaient rapidement l'écart pour s'octroyer un matelas de 30 secondes. Van der Poel, Pidcock, Asgreen, Matthews et les autres n'avaient pas réagi et ne reverraient plus les deux opportuns.

Avant ce dénouement cruel pour le Tricolore, la course n'avait réservé aucune surprise, se muant une lente et impitoyable essoreuse derrière une échappée vigoureuse mais condamnée à un peu moins de 50 kilomètres de l'arrivée par l'accélération des Ineos-Grenadiers. Les hommes en noir et bordeaux avaient pris leurs responsabilités en durcissant l'allure pour forcer la sélection. On croyait que Turner et Kwiatkowski travaillaient pour mettre sur orbite Pidcock mais le champion olympique de VTT était bien surveillé et ne tente sa chance qu'une fois dans le Cauberg. Sa présence allait donc servir les intérêt du Polonais qui s'était accroché aux meilleurs. En filou, il collabora juste ce qu'il faut avec Cosnferoy pour maintenir les favoris à distance avant de refuser tout relais dans un final étouffant. Presque à l'arrêt, comme deux pistards sur l'anneau, les deux protagonistes se jaugèrent avant que le Français ne déclenche à 200 mètres de l'arrivée. Il se fit remonter dans les 50 derniers mètres et sur la ligne, la roue du Polonais jaillit devant la sienne. Pour un rien, Cosnefroy passait donc à côté de son rendez-vous avec l'histoire, à la différence de l'ancien champion du monde qui égalait Eddy Merckx (deux succès sur l'Amstel également). Plus frustrant encore que pour Turgis, heureux deuxième de Milan-San Remo et Madouas, étonnant troisième du Tour des Flandres.