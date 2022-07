DIRECT. Tour de France 2022 : la 13e étape pour Pedersen, Vingegaard reste en jaune, le classement général

TOUR DE FRANCE. Au terme d'une échappée qui est allée au bout ce vendredi 15 juillet, Mads Pedersen a remporté la 13e étape du Tour de France 2022 à Saint-Etienne devant Fred Wright et Hugo Houle alors que Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune. Suivez le résumé de la course.

19:30 - Le profil de la 14e étape La 14e étape du Tour de France 2022 se déroulera ce samedi 16 juillet 2022 où un parcours de 192,5 km attend le peloton entre Saint-Étienne et Mende. Au programme : cinq cols répertoriés (quatre de troisième catégorie et un de deuxième catégorie), un sprint intermédiaire et une arrivée à Mende au sommet de la "Montée Jalabert"

19:15 - Le top 10 du classement général Joans Vingegaard est toujours le maillot jaune après la 13e étape du Tour de France 2022. Le Danois devance Tadej Pogacar et Geraint Thomas. Voici le top 10 du classement général : Aucun changement au classement général à l'issue de cette 13e étape. La donne pourrait changer demain avec l'arrivée à Mende. #TDF2022 pic.twitter.com/9onim4qmrC — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 15, 2022

18:45 - Pas de changement au classement général Au terme de la 13e étape du Tour de France 2022 qui s'est déroulée ce vendredi 15 juillet, Jonas Vingegaard reste maillot jaune devant Tadej Pogacar (+2'22) et Geraint Thomas (+2'26''). Romain Bardet (+2'35'') est toujours 4e alors David Gaudu (4'07'') occupe la septième place.

18:30 - Kung : "J'ai du mal à retrouver mes jambes" Quatrième de la 13e étape du Tour de France 2022 remportée par Mads Pedersen, Stefan Kung accusait le coup après la course : "Cela fait 12 jours que j'ai de la peine sur le Tour, j'ai eu le Covid après le Tour de Suisse et j'ai du mal à retrouver mes jambes. Au début, ça allait bien mais on a été longtemps à 3, on a dépensé beaucoup d'énergie et je ne suis pas encore à 100%."

18:15 - Le Top 10 de l'étape Mads Pedersen a remporté la 13e étape du Tour de France 2022 devant Fred Wright et Hugo Houle. Voici le top 10 de l'étape : Le top 10 de cette 13e étape, qui a souri aux baroudeurs. Wout van Aert a réglé le sprint du peloton pour la 7e place devant Florian Sénéchal. #TDF2022 pic.twitter.com/ipPaUQm0YY — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 15, 2022

18:00 - Victoire historique pour Pedersen En s'imposant ce vendredi 15 juillet lors de la 13e étape du Tour de France 2022, Mads Pedersen a remporté sa première victoire sur la Grande Boucle mais également sur un grand tour.

17:40 - Van Aert 7e, Sénéchal 8e 5'45'' après l'arrivée de Mads Pedersen, le peloton a franchi la ligne d'arrivée. Wout Van Aert a remporté le sprint devant le Français Florian Sénéchal.

17:35 - La quatrième place pour Kung Ils étaient six dans l'échappée à la fin de la 13e étape. Si Mads Pedersen l'a emporté devant Fred Wright et Hugo Houle, Stefan Kung a terminé quatrième devançant Matteo Jorgenson et Filippo Ganna.

17:31 - Victoire de Mads Pedersen ! Mads Pedersen était trop fort ce vendredi 15 juillet. Le champion du monde 2019 a remporté la 13e étape du Tour de France 2022 au sprint final à Saint-Etienne devant Fred Wright et Hugo Houle.

17:28 - La Flamme Rouge ! Moins d'un kilomètre avant l'arrivée de la 13e étape du Tour de France 2022 !

17:27 - Trois kilomètres avant l'arrivée Wright, Pedersen et Houle sont toujours en tête de la 13e étape du Tour de France. Le vainqueur devrait être pour l'un des trois coureurs.

17:20 - Trois hommes lâchés Filippo Ganna, Stefan Kung et Matteo Jorgenson ne sont pas parvenus à suivre l'attaque de Fred Wright. Les trois hommes sont à seize secondes de l'échappée.

17:15 - Attaque de Fred Wright 12 kilomètres avant l'arrivée à Saint-Etienne, Fred Wright a porté une attaque, laissant sur place Filippo Ganna. Le Britannique est suivi par Hugo Houle et Mads Pedersen.

17:14 - L'échappée ira au bout La Team BikeExchange n'est pas parvenue à revenir sur l'échappée et le peloton a fait rideau. L'échappée ira au bout de la 13e étape du Tour de France 2022.

17:05 - Vingt kilomètres avant l'arrivée Il reste 20 kilomètres avant la ligne d'arrivée à Saint-Etienne de la 13e étape du Tour de France 2022. L'échappée a 2'17'' d'avance sur le peloton. Les hommes de tête devraient aller au bout et se disputer la victoire ce vendredi 15 juillet.

17:00 - 2'30'' d'avance pour l'échappée L'écart entre l'échappée et le peloton est stable depuis quelques kilomètres. Les six hommes de tête ont 2'30'' d'avance sur le reste des coureurs où la formation BikeExchange est toujours devant.

16:55 - Près de 25 kilomètres avant l'arrivée 26,5 kilomètres avant l'arrivée de la 13e étape du Tour de France 2022 à parcourir pour l'échappée.

16:48 - Le maillot à pois distancé L'accélération de la formation Bike Exchange a causé la cassure du peloton où Simon Geschke, Rigoberto Uran et Pierre Roland notamment ont été distancés. Le groupe maillot à pois se trouve à 1'15'' du peloton.

16:44 - L'échappée perd trente secondes en quatre kilomètres Depuis que la team BikeExchange a pris la tête du peloton, l'écart avec l'échappée s'est réduit. Les six hommes de tête n'ont plus que 2'40'' d'avance.

16:38 - Pedersen devant Kung Au sommet de la dernière ascension du jour, la Côte de Saint-Romain-en-Gal, Mads Pedersen a franchi la ligne devant Stefan Kung. Deux nouveaux points pour le Danois de la formation Trek-Segafredo.

16:33 - L'échappée creuse l'écart Trois minutes et quinze secondes d'avance pour l'échappée qui n'a pas faiblit dans la Côte de Saint-Romain-en-Gal. Ils ne sont plus que six en tête : M. Jorgenson (Movistar), H. Houle (Israel - Premier Tech), S. Kung (Groupama-FDJ), F. Wright (Bahrain Victorious), F. Ganna (Ineos Grenadiers) et M. Pedersen (Trek-Segafredo).

16:29 - Quinn Simmons en difficulté Dans l'échappée, Quinn Simmons est le premier coureur à craquer dans la Côte de Saint-Romain-en-Gal. Le coureur de la formation Trek-Segafredo a été distancé par les six autres hommes de tête.

16:25 - C'est fini pour Caleb Ewan ! Au début de la côte de Saint-Romain-en-Gal, Caleb Ewan s'est relevé après avoir fait son retour dans le peloton. L'Australien ne s'imposera pas ce vendredi 15 juillet sur la 13e étape du Tour de France 2022.

16:23 - Abandon de Victor Lafay Après le leader Guillaume Martin, Victor Lafay est le deuxième coureur de la formation Cofidis à abandonner lors du Tour de France 2022. En grande difficulté dans les Alpes ces derniers jours, le Français a tout donné avant de finalement, jeter l'éponge.