DIRECT. Tour de France 2024 : les chemins blancs dans une mini Strade Bianche, la 9e étape

10:58 - Evenepoel impatient

Le Belge a reconnu cette étape à plusieurs reprises et tentera de récupérer le Maillot Jaune à Tadej Pogacar. "Je suis à la fois très excité et un peu anxieux. Je suis impatient de découvrir ces chemins blancs à la française et en même temps je sais que tout peut arriver. Tous les coureurs impliqués dans le classement général voudront faire attention à ne pas perdre de temps. Je connais tous les secteurs, je suis allé voir les plus difficiles et franchement je les aime bien. On verra bien le scénario, cela dépendra de l’échappée, si on a des coureurs très forts devant ou pas. En tout cas j’ai l’impression que l’étape de demain (dimanche) sera l’un des plus beaux événements sportifs de l’année".