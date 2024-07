DIRECT. Tour de France 2024 : Massif Central et grosse bataille, la 11e étape

10:45 - Barguil veut aider Bardet

"Ça va être important pour l'équipe d'être devant, et encore plus pour Romain. Ça peut mettre très longtemps à sortir demain (mercredi), ça va être difficile à lire, il faudra que la chance soit un peu avec nous. Ça ne va pas être une étape facile mais on va bien sûr essayer de profiter. Ça serait bien d'être plusieurs devant avec lui, mais ce n'est pas une chose facile sur le Tour. L'ambiance dans le virage devrait être terrible ? C'est cool. J'avais pu vivre celui de Thibaut (Pinot) l'an dernier puisque j'étais juste derrière lui. Ça va aussi être une bonne journée" a expliqué l'ancien champion de France et coéquipier du premier Maillot Jaune de ce Tour de France 2024.