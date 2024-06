Tour de France 2024 : date du départ, carte détaillée et toutes les étapes !

Le Tour de France approche, découvrez le détail des étapes.

Tic tac... Cette année, il ne faudra pas attendre début juillet pour voir les coureurs du Tour de France, mais bien la fin du mois de juin, le 29, pour assister au grand départ de la plus belle course au monde en raison des Jeux olympiques le 26 juillet prochain. Cette année, une fois n'est pas coutume, le départ se fera à l'étranger du côté de Florence en Italie. 3 étapes se dérouleront en Italie avec notamment une arrivée du côté de Turin le 1er juillet avant de rentrer en France le lendemain. Les choses sérieuses arriveront très rapidement avec le Col du Galibier qui est prévu dès la 4e étape.

Le Centre à l'honneur avant les Pyrénées

Après la première journée de repos, le 8 juillet, le Tour descendra vers les Pyrénées en traversant le Loiret, le Cher, la Creuse, le Cantal puis le Lot-et-Garonne entre la 10e et la 12e étape. En détail, la 10e reliera Orléans et Saint-Amand-Montrond, la 11e Evaux-les-Bains et le Lioran, et la 12e Aurillac et Villeneuve-sur-Lot. La 13e étape se déroulera entre Agen et Pau. La 14e étape sera enfin montagneuse, entre Pau et le Pla d'Adet à Saint-Lary-Soulan. La 15e étape, le jour de la fête nationale du 14 juillet, reliera Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées au plateau de Beille en passant par les cols de Peyresourde et du Portillon notamment. Le 15 juillet sera la deuxième et dernière journée de repos.

Les Alpes du Sud en bouquet final

Les coureurs repartiront de Gruissan dans l'Aude pour arriver à Nîmes après une étape qui pourrait être venteuse en bordure de littoral. Les choses sérieuses reprendront le lendemain avec une arrivée à Super Dévoluy dans les Hautes-Alpes. La 18e étape reliera Gap à Barcelonnette, avant une arrivée à Isola2000 le lendemain.

Deux étapes finales inédites

Après 110 éditions conclues à Paris avec très souvent une étape assez ennuyante promise aux sprinteurs, ce Tour de France 2024 propose un vent de nouveauté avec un contre la montre le 21 juillet dans Nice et une dernière étape de montagne la veille. La 20e étape ressemblera à une étape de Paris-Nice avec l'arrivée au sommet du col de la Couillole. Dans le détail, l'étape s'élancera de Nice et verra s'enchaîner quatre ascensions : le col de Braus (10 km à 6,6 %), le col de Turini (20,7 km à 5,7 %), le col de la Colmiane (7,5 km à 7,1 %) puis le col de la Couillole (15,7 km à 7,1 %), le tout en " seulement " 132 km. De quoi bousculer le classement général à 24h de l'arrivée. Le lendemain, pas de petite balade sur la Promenade des Anglais. Pour les plus nostalgiques, ce sera la première fois que le Tour se termine sur un chrono depuis le dénouement de 1989 où le Français Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes, plus faible écart de l'histoire, face à l'Américain Greg Lemond. L'étape se déroulera entre Monaco et Nice, un parcours long de 35 kilomètres avec plusieurs ascensions comme la Turbie (8,1 km à 5,6 %) puis une portion du col d'Eze (1,6 km à 8,1 %) avant la longue redescente vers la promenade des Anglais à Nice.

Quid des favoris ?

Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont annoncés sur la ligne de départ de ce Tour de France. Mais pour le dernier cité, il subsiste encore un doute. Depuis sa très lourde chute sur le Tour du Pays Basque en avril dernier, le Danois a engagé un veritable contre la montre pour tenter d'être à niveau pour la Grande Boucle. S'il s'entraîne, l'heure n'est toujours pas à la prise de décision. Le grand favori de cette édition est pour le moment Tadej Pogacar, impressionnant de faciliter lors de sa victoire sur le Giro en mai dernier et qui vise le doublé pour la première fois de sa carrière.

Le Tour de France 2024 se déroulera du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet 2024.

Carte du Tour de France

Voici la carte du Tour de France avec un fort accent sudiste pour cette édition 2024

Le profil des 21 étapes

Voici les 21 étapes du Tour de France 2024 avec toutes les villes qui accueilleront le départ ou l'arrivée d'une étape.