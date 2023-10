Ces sommes astronomiques que les villes payent pour accueillir le Tour de France

Les communes françaises se battent pour accueillir le Tour de France. Pourtant, son passage coûte très cher. Explications.

Avec environ 1 milliard de téléspectateurs dans 190 pays différents, le Tour de France est le troisième évènement sportif le plus suivi dans le monde. Toutes les communes françaises ou presque, aussi petites soient elles, se souviennent du passage de la Grande Boucle, un jour d'été, dans leurs rues. Et la plus grande des fiertés, c'est d'accueillir le départ ou l'arrivée d'une étape du Tour. Depuis 1947, seules 750 communes ont eu ce privilège, dont certaines étrangères. Et pour cause : être ville étape, cela coûte cher.

En moyenne, plus de 200 villes envoient leurs candidatures chaque année. Elles connaissent le tarif d'Amaury Sport Organisation, qui organise le Tour de France : environ 80 000 euros pour un départ d'étape, 120 000 euros pour une arrivée et 160 000 euros pour les deux à la fois. Pour un Grand Départ, l'addition est encore plus salée et se compte en millions d'euros. Pour des petites communes, ces sommes sont très élevées, d'autant qu'il faut y ajouter l'entretien ou la rénovation de la voierie, l'installation de plusieurs kilomètres de barrières, la logistique... Toutes ces prestations coûtent également plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Mais les communes ne sont pas seules à assumer ce coût : elles sont souvent aidées par les collectivités locales (agglomérations, départements, régions) qui bénéficient également des retombées économiques du passage du Tour. En effet, les mairies ne se ruinent pas inconsciemment : le Tour de France rapportent bien plus d'argent qu'il n'en coûte aux villes par lesquelles il passe.

Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence, expliquait en 2017 dans un article de BFMTV : "Les retombées économiques et médiatiques sont très supérieures à l'investissement consenti. L'organisateur du Tour estime que chaque visiteur dépense en moyenne le jour même jusqu'à 30 euros sur place". Le Tour est aussi une formidable publicité pour la commune, son patrimoine, son paysage et donc son tourisme. En clair, le passage de la Grande Boucle est un investissement pour booster le tourisme et le commerce.

La commune d'Albi, qui a accueilli le Tour de France pendant trois jours en 2019, avait commandé une étude pour mesurer les bénéfices du passages de la Grande Boucle. La ville avait déboursé exactement 501 899 euros au total. 300 000 euros ont été payés à ASO. Albi a en effet été ville d'arrivée et de départ et a accueilli en plus un jour de repos entre les deux. Et la commune a dépensé 201 899 euros pour la logistique et les animations. Mais l'évènement a rapporté trois fois plus d'argent qu'il n'en a coûté : 1,548 million d'euros ont été dépensés par les spectateurs pendant leur passage. De quoi rentabiliser assez largement l'investissement.