Gand-Wevelgem 2024 : van der Poel grand favori et sans adversaire ?

La préparation au tour des Flandres se poursuit ce dimanche 24 mars avec la classique Gand-Wevelgem où Mathieu van der Poel s'avance comme l'immense favori.

À une semaine du début du tour des Flandres, les coureurs continuent de se préparer à ce grand Tour. Au programme ce dimanche les 253,1 kilomètres de Ypres à Vanackerestraat à Wevelgem, en Belgique. Si le parcours est plutôt plat, cette classique flandrienne se termine très rarement au sprint en raisons de conditions météorologiques souvent humides. Cette 86e édition ne devrait pas déroger à la règle avec des giboulées attendues entre 11h et 13h et un temps variable dans l'après-midi. La course débutera à 10h40 et devrait se conclure aux alentours de 16h20 selon les prévisions. Les principales difficultés devraient arriver dans le dernier quart de la course avec le réputé Mont Kemmel.

Mais qui succèdera au Français Christophe Laporte, vainqueur de la dernière édition ? La question se pose mais une réponse semble se détacher. En effet, le Néerlandais Mathieu van der Poel est le grand favori en l'absence du local Wout van Aert. Il devra néanmoins se méfier de Jasper Philipsen récent vainqueur de Mila-San Remo, de Biniam Girmay sacré à Wevelgem il y a deux ans, Mads Pedersen ou encore Michael Matthews.

A quelle heure débute Gand-Wevelgem 2024 ?

Gand-Wevelgem 2024 débutera à 10h40 à Ypres, en Belgique. L'arrivée devrait avoir lieu vers 16h20 du côté de Wevelgem.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Gand-Wevelgem 2024 ?

Deux chaines diffuseront ce Gand-Wevelgem 2024 ce dimanche. En effet, la Chaîne l'Equipe et Eurosport 2 retransmettront la course à partir de 13h45. Un live sera aussi assuré sur le site de l'internaute.

Quelle diffusion streaming pour le match Gand-Wevelgem 2024 ?

Plusieurs diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Gand-Wevelgem 2024. En effet, le site de l'Equipe, l'application digitale d'Eurosport ou encore MyCanal diffuseront aussi la course flandrienne.

Quels sont les pronostics pour Gand-Wevelgem 2024 ?

Betclic : van der Poel : 3,50; Philipsen : 4; Pedersen : 11.

Unibet : van der Poel : 3,50, Philipsen : 4,25; Pedersen : 9.

Winamax : van der Poel : 3,50, Philipsen : 4,25; Pedersen : 9.