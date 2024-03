À travers la Flandre : favoris, diffusion, parcours... Toutes les infos

Ce mercredi 27 mars se tiendra la 78e édition de la course "A travers la Flandre". La course sera une répétition générale avant le Tour des Flandres de dimanche.

La saison des classiques flamandes continue ce mercredi 27 mars avec la course "A travers la Flandre" (en néerlandais "Dwars door Vlaanderen"). Après Gand-Wevelgem le week-end passé, les spécialistes des courses d'un jour auront une nouvelle fois l'occasion de s'expliquer sur le "mini tour des Flandres" avant le Monument, le "Ronde", programmé dès dimanche 31 mars.

Le parcours

Au programme, 188,6 kilomètres au cœur des Ardennes flamandes, avec une succession d'ascensions et de secteurs pavés, dont certains seront également empruntés lors du Tour des Flandres. Au total, 11 montées répertoriées et 8 secteurs pavés. La première difficulté du jour arrivera après 52 kilomètres de course, avec le Hellestraat (1.5 Km à 3.5%). Mais c'est dans les 100 derniers kilomètres que se fera réellement la différence, dans le carrousel ardenais sans aucun mètre de plat jusqu'à l'arrivée. La majeure partie des secteurs pavés seront d'ailleurs dans cette portion de la course, dont le dernier passage sur le Herlegemstraat (1100 m), à 5 km de l'arrivée, prévu à Waregem.

Qui sont les favoris de "A travers la Flandre" ?

La classique flandrienne devra en revanche faire cette année sans ses deux derniers vainqueurs. En effet, le Français Christophe Laporte, malade, a dû déclarer forfait à la dernière minute. Il ne prendra le départ ni mercredi, ni dimanche pour le Tour des Flandres. Cette nouvelle est un coup dur pour l'équipe Visma | Lease a Bike et son leader Wout Van Aert. L'équipe néerlandaise l'a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux, même si la rumeur de son forfait courait depuis son abandon lors de Milan-San Remo et de sa non-participation à l'E3 et à Gand-Wevelgem.

L'autre grand absent de ce tour "A travers la Flandre" est Mathieu van der Poel. Le champion du monde a montré des limites ce dimanche sur Gant-Wevelgem, battu par "plus fort que lui" selon ses propres mots, laissant la victoire à Mads Petersen. Après avoir enchainé Milan-San Remo, l'E3 et donc Gand-Wevelgem en deux semaines, MVDP fait donc l'impasse sur une course qu'il a déjà remporté deux fois (2019 et 2022) pour récupérer et espérer lever une troisième fois les bras sur le "Ronde" dimanche.

Malgré ces absences, la concurrence sera féroce ce mercredi, avec le retour de Wout Van Aert, mais aussi la présence de Mads Petersen et de Jasper Philipsen. Parmi les outsiders, on notera la présence d'Alberto Bettiol vainqueur de Milan-Turin cette année ainsi que des incontournables Stefan Kung, Tim Wellens ou encore Julian Alaphilippe.

Course féminine

Ce mercredi 27 mars se tiendra également la course féminine "A travers la Flandre", remportée l'an dernier par Demi Vollering. Le départ sera donné à 14h30 pour un parcours de 129 kilomètres autour de Waregem qui comprendra 9 montées et sept secteurs pavés.

Où peut-on regarder "A travers la Flandre" en France ?

Cette année, la course "A travers la Flandre" sera diffusée en direct à partir de 14h15 sur Eurosport 1 et sur la Chaine L'Equipe.

Le classement de "A travers la Flandre" en 2023