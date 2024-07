DIRECT. Tour de France 2024 : un grand favori en moins après l'abandon de Roglic, la 13e étape en live

Cette 13e étape du Tour de France 2024 débutera à 13h30. Le départ réel est prévu 20 minutes plus tard avec 165km au programme et une arrivée prévue à Pau pas avant 17h21 selon les prévisions.

12:40 - Le classement des maillots

Avant cette 13e étape du Tour de France 2024, jetons un oeil sur le classement des maillots. Tadej Pogacar est toujours le maillot jaune avec 1'06" d'avance sur Remco Evenepoel et 1'14" sur Jonas Vingegaard. Biniam Girmay est largement premier du classement du maillot vert avec 107 points de plus que Jasper Philipsen. Au classement du meilleur grimpeur, Pogacar et Abrahamsen sont ex-aequo avec huit points d'avance sur Jonas Vingegaard. Et enfin le maillot du meilleur jeune est sur les épaules de Remco Evenepoel qui a 3'34" d'avance sur Rodriguez.