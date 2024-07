DIRECT. Tour de France 2024 : des vélos volés avant le départ, la 12e étape en live

La 12e étape du Tour de France ce jeudi 11 juillet pourrait sourire à l'échappée avec un profil pas si plat.

En direct

12:40 - Pogacar ne pense pas avoir été battu "psychologiquement" "Je ne pense pas avoir perdu la bataille psychologique", explique le Slovène. "Je l'ai battu dans la première montée, puis il est revenu dans la deuxième. Nous sommes à peu près à égalité. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin, c'est de maintenir cet écart solide jusqu'aux Pyrénées. Les ascensions y seront très différentes et plus adaptées aux efforts que j'ai fournis à l'entraînement pour préparer le Tour de France. Ce sera une bataille serrée. Je suis sûr que personne n'a plus de doutes sur la forme de Jonas. Et nous ne pouvons pas oublier Remco et Primoz. Même s'ils ont perdu du temps aujourd'hui, ils seront là."

12:30 - Vingegaard ne pensait pas être capable de cela Vainqueur de la 11e étape, Jonas Vingegaard était très touché après sa victoire et ne pensait pas en être capable. "Cette victoire veut dire beaucoup, je repense à tout ce que j'ai fait durant les 3 derniers mois, je ne pensais pas en être capable et j'aurai jamais pu sans ma famille. Je suis très content d'être là, gagner cette étape, pour ma famille qui me supporte tout le temps" a-t-il expliqué après la course.

12:20 - Abandon de van Aert ? Le Belge n'est pas certain de prendre le départ de la 12e étape après sa chute. Le Belge a confirmé qu’il "n'avait pas de fracture" mais "des contusions au coude et à l'avant-bras gauche. Nous sommes venus pour être sûr que je n'avais pas de fracture au bras parce que c'était assez douloureux après ma chute, mais heureusement, ce n'est pas le cas, donc c’est une bonne nouvelle",

12:10 - Les favoris Si les baroudeurs peuvent prétendre à la victoire, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) et autre Fernando Gaviria (Movistar Team) sont les favoris du côté des sprinteurs.

12:00 - Le profil de la 12e étape La 12e étape du Tour de France se dispute entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot sur une distance de 204 kilomètres. Le profil n'est pas trop accidenté, mais pourrait tout de même permettre aux échappées d'avoir une chance de prendre de l'avance et de peut être jouer la victoire. Les coureurs auront deux côtes répertoriées de quatrième catégorie (Côte d’Autoire et de Rocamadour) avant un sprint intermédiaire à Gourdon. Une nouvelle côte au km 135 de quatrième catégorie sera également au programme avant l’arrivée à Villeneuve sur Lot.