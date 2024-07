DIRECT. Tour de France 2024 : Vingegaard peut-il tout renverser ? Le live de la 19e étape

Avec 3'11" de retard au classement général, Jonas Vingegaard ne peut pas se permettre d'attaquer à deux kilomètres de l'arrivée s'il veut avoir une chance de remporter un troisième Tour de France. Le Danois va devoir attaquer de loin, et compter sur une équipe Visma | Lease a Bike moins dominante que par le passé. Pourquoi pas lancer un coéquipier dès le col de la Bonette ?

Le porteur du maillot jaune l'a montré dans les Pyrénées, il semble être le plus fort cette année sur les routes du Tour de France. Avec ce triptyque final en haute montagne, le Slovène n'a cependant pas assuré sa victoire, tant les étapes restantes sont difficiles. En cas de grosse performance aujourd'hui, il pourrait tout de même se donner une belle option.

11:15 - Le profil de l'étape en vidéo

Deux cols classés "hors catégorie" et un col de première catégorie pour une arrivée au sommet. Pas de doute, cette 19e étape du Tour de France est l'une des plus dures de ces dernières années, avec des sommets au-delà des 2000m et même au dessus de 2800m avec la cime de la Bonette (2802m) qui est cette année le toit du tour.