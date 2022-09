"DIRECT. Ligue des Champions 2022-2023 : PSG, Real... Calendrier et groupes"

LIGUE DES CHAMPIONS UEFA. Le jour J pour le coup d'envoi de la phase de poules de la Ligue des champions est arrivé avec de grosses affiches qui ont été programmées pour cette première journée.

La Ligue des champions version 2023 débute officiellement cette semaine avec les premiers matchs de la phase de groupes, toujours très intenses et spectaculaires. Une nouvelle fois, le Paris-Saint-Germain est considéré comme l'un des grands favoris de la compétition avec ses stars Messi, Mbappé et Neymar. Mais Manchester City d'Haaland ou encore le Bayern Munich de Sadio Mané veulent également la couronne sans oublier le Real Madrid, une nouvelle fois tenant du titre... Suivez avec nous en direct et en intégralité tous les matchs de la compétition et les dernières actualités sur la Ligue des champions.

12:15 - PSG-Galtier: "Une équipe difficile à manœuvrer" L'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier s'est exprimé lundi à propos de la Juventus, l'adversaire du PSG ce mardi lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions: "C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, avec des joueurs de très haut niveau et un entraîneur habitué de cette compétition. On dit cette équipe en difficulté mais elle est invaincue en Serie A et n'a concédé que deux buts. C'est une équipe difficile à manœuvrer. On revient aussi sur ces fameuses transitions où la Juve est très forte, avec des joueurs de qualité qui vont vite dans la profondeur. Mais je suis confiant sur notre capacité à jouer pour gagner. Les joueurs commencent à avoir certains repères. Il faudra insister sur notre animation offensive pour créer le plus de danger possible."

11:30 - PSG-Galtier: "Montrer ce dont on est capable" Présent en conférence de presse ce lundi à Paris, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier a évoqué la préparation de ses joueurs avant ce premier rendez-vous de Ligue des champions face à la Juventus, ce mardi, mais aussi toute la pression qui découle de l'attente autour du Paris Saint-Germain en C1, comme toutes les saisons: " J'ai remarqué après notre victoire à Nantes (0-3, samedi en L1), que les joueurs se sont vite projetés sur notre rendez-vous de demain (mardi, ndlr). C'est la première fois que je vois ça, que ce soit de manière collective ou individuelle. Chacun a pris soin de bien récupérer et de bien se préparer. Une excitation ? Non, je ne trouve pas. Juste l'envie de jouer. Une pression supplémentaire ? Pas du tout. Vraiment pas. Vraiment l'envie de jouer cette compétition et de montrer ce dont on est capable."

10:45 - Le PSG lance sa campagne européenne ce mardi Le Paris Saint-Germain débute ce mardi soir en Ligue des champions avec un match prestigieux face à la Juventus, au Parc des Princes (21 heures). Le PSG a été placé dans le groupe H, en compagnie donc du club italien mais aussi du Benfica (Portugal) et du Maccabi Haïfa (Israël). Après ce match contre la Juve à domicile, les Parisiens enchaîneront deux déplacements dans cette compétition, en Israël puis à Lisbonne avant de recevoir Benfica puis le Maccabi, avant enfin de disputer le dernier match de cette phase de poules au Juventus Stadium, le 2 novembre.