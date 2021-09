DIRECT. Ligue des Champions UEFA : tous les buts, les résultats et le classement provisoire à jour

Ligue des Champions UEFA. On joue sur les terrains de Ligue des Champions UEFA ce mercredi 29 septembre 2021. Le FK Zénith St Pétersbourg et le Malmö FF en sont à 1-0 au Saint Petersburg Stadium. Buts, résultats des matchs, évolution du classement... Toutes les infos en direct.

19:30 - Zénith - Malmö : La pause est en cours à Saint-Pétersbourg Après ces 45 premières minutes, la possession de balle est certes à l’avantage du FK Zénith St Pétersbourg (52% contre 48% pour le Malmö FF), qui mène au score (1-0). Pourtant, les deux équipes se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 2 tirs cadrés chacune. Zénith - Malmö en direct

18:54 - Zénith - Malmö : ⚽ But à Saint-Pétersbourg signé Claudinho (1-0) ! Claudinho débloque les compteurs pour le FK Zénith St Pétersbourg à la 9e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Ce Zénith - Malmö est désormais lancé : nous en sommes à 1 à 0 au Saint Petersburg Stadium ! Zénith - Malmö en direct

18:45 - Atalanta - Young Boys : ⏱️ Coup d'envoi du match Atalanta - Young Boys ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre l'Atalanta Bergame et les Young Boys Berne vient d’être donné par Felix Brych, au Gewiss Stadium. Atalanta - Young Boys en direct

18:45 - Zénith - Malmö : ⏱️ le FK Zénith St Pétersbourg et le Malmö FF débutent leur duel ! Le match débute à Saint-Pétersbourg, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Zénith - Malmö. Zénith - Malmö en direct

18:14 - Tuchel : "La Juve est très convaincante en Ligue des champions" Après avoir perdu le choc de la Premier League contre Manchester City, le week-end dernier, Chelsea espère retrouver des couleurs en Ligue des champions, où l'attend ce mercredi un nouveau gros morceau, en l'occurrence la Juventus Turin qui, même privé de Cristiano Ronaldo, reste une valeur sûre du foot européen. "C'est une équipe très expérimentée, un grand club, a d'ailleurs rappelé Thomas Tuchel, l'entraîneur des Bleus, avant la rencontre. Elle a eu quelques problèmes au démarrage avec ses résultats en Serie A, mais elle a été très convaincante en Ligue des champions (...) Ils ont perdu Ronaldo, un grand champion et une grande personnalité mais on peut gagner des matches et être une équipe très forte sans lui et c'est ce qu'ils sont. C'est un club qui a l'habitude de gagner. Les Turinois ont toujours faim de titres. On est impatients de les affronter".

17:32 - Allegri secoue Rabiot avant la réception de Chelsea Après avoir confirmé que son milieu de terrain récemment touché à la cheville, serait disponible ce mercredi soir pour le match face à Chelsea, l'entraîneur de la Juventus Turin a tenu des propos forts au sujet d'Adrien Rabiot, en déclarant notamment : "Si j'étais Rabiot, je serais très en colère contre moi-même. Combien de buts a-t-il marqué en deux ans ici ? Dix ? Ce n'est pas acceptable, si j'étais lui, je serais très énervé".

17:01 - Manchester United veut se racheter Battu à la surprise générale sur le terrain des Young Boys Berne lors de la première journée de la Ligue des champions, le club mancunien voudra faire oublier ce faux pas, ce soir, contre Villarreal. En cas de nouvelle contre-performance, le coach Ole Gunnar Solskjaer pourrait en revanche être en danger. "La pression est un privilège", a indiqué hier le coach des Red Devils. Pour travailler dans cet environnement, vous devez accepter cette pression. Oui, j’ai le soutien de ma direction mais nous sommes dans une entreprise de résultats".

16:23 - Une nouvelle formalité pour le Bayern ? Impressionnant face au Barça il y a deux semaines, le Bayern Munich a l'opportunité de conforter sa place de leader du classement du groupe E, ce soir, en recevant le Dynamo Kiev, qui ne semble pas, sur le papier, disposer des armes pour troubler la machine bavaroise. "Kiev joue souvent très bas dans les matchs de la Ligue des champions, Benfica n'a pas réussi à marquer, ce sera notre tâche principale de réussir à contourner ce bloc", a noté l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann avant le match. .Nous voulons mettre beaucoup de pression sur la possession. il faudra aussi éviter les contre-attaques".

15:44 - Le Barça sous pression Sévèrement battu il y a quinze jours par le Bayern Munich (0-3), le FC Barcelone est dans l'obligation de réagir aujourd'hui à l'occasion de son déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, qui avait, lui, concédé le résultat nul à Kiev (0-0) lors de la première journée de Ligue des champions. Rassurée par sa victoire contre Levante en championnat le week-end dernier, la formation catalane veut désormais enchaîner. "C'est un match important, contre un grand adversaire, a indiqué avant le match le défenseur Ronald Araujo. Nous sommes en confiance après notre victoire en championnat. Nous allons là-bas pour gagner, il faut prendre des points sans tarder".

15:11 - La composition probable du LOSC à Salzbourg L'infirmerie s'est vidée ces dernières semaines du côté de Lille et seuls le gardien de but Léo Jardim et le milieu de terrain Renato Sanches manqueront ce soir à l'appel pour cette deuxième journée de Ligue des champions. Jonathan Bamba fait son retour dans le groupe mais devrait commencer le banc. Jocelyn Gourvennec devrait rester fidèle à son organisation en 4-4-2, avec le duo Jonathan David - Burak Yilmaz en attaque. La compo probable de Lille : Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, Gomes - David, Yilmaz.

15:00 - Lille veut surfer sur la vague Après un début de saison difficile, le LOSC s'est rassuré ces dernières semaines en livrant d'abord une belle prestation lors de la première journée de Ligue de champions contre Wolfsburg (0-0), mais aussi en remportant ses deux derniers matchs de Ligue 1. Des progrès que les hommes de Jocelyn Gourvennec entendent confirmer ce soir à l'occasion de leur déplacement en Autriche, sur la pelouse du RB Salzbourg. "Je pense que le groupe a de meilleures sensations ces deux dernières semaines, a d'ailleurs estimé le coach de la formation nordiste, hier, devant la presse. Les joueurs ont pris conscience de ce qu’on doit faire de manière régulière. Être plus constants, plus durs, plus forts collectivement. On veut continuer, l’équipe a faim. On a plus de régularité, il faut le confirmer à chaque match".

28/09/21 - 22:59 - Milan AC - Atlético : ⌛ Le match Milan AC - Atlético est fini (1-2) Les statistiques témoignent de la domination de l'Atlético Madrid : après ce duel, la possession de balle s’affiche indiscutablement à son avantage (56% contre 44% pour le Milan AC). Les Madrilènes se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 5 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour Milan AC, et remportent donc logiquement cette partie (1-2). Milan AC - Atlético en direct

28/09/21 - 22:54 - Milan AC - Atlético : ⚽ but signé Luis Suarez à Milan (1-2) ! L'Atlético Madrid reprend les devants ! C'est Luis Suarez qui parvient à remettre les Madrilènes dans la course à la 90e minute de jeu. Nous voilà à 1 à 2 dans cette 2e mi-temps au Giuseppe Meazza. Milan AC - Atlético en direct

28/09/21 - 22:54 - PSG - Manchester City : ⌛ le Manchester City FC tombe au Parc des Princes (2-0) Le Manchester City FC a manqué d’efficacité : après ce duel, la possession de balle s’établit un peu à l’avantage des Mancuniens (47%-53%), qui se sont d'ailleurs créés plus d'occasions sérieuses, avec 8 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés, mais c’est le Paris Saint-Germain qui a su faire la différence au score (2-0). PSG - Manchester City en direct

28/09/21 - 22:54 - Leipzig - Bruges : ⌛ C'est fini entre le RB Leipzig et le FC Bruges (1-2) 60% de taux de possession de balle contre 40% pour son adversaire : le RB Leipzig a eu la maîtrise du ballon mais n’en a pas fait grand-chose. C’est en effet le FC Bruges qui a cadré le plus de tirs et surtout qui l’emporte sur le score de 1-2 au terme de ce match. Leipzig - Bruges en direct

28/09/21 - 22:52 - Real Madrid - Tiraspol : ⌛ C'est terminé à Madrid (1-2) ! Le Sheriff Tiraspol réussit le coup parfait. A l’issue de ce duel, la possession de balle est en effet largement en faveur du Real Madrid (67%-33%), qui s’est également créé le plus d'occasions sérieuses avec 11 tirs cadrés contre 3 pour les Moldaves. Néanmoins, c’est bien le Sheriff Tiraspol qui s’impose (1-2) dans ce match. Real Madrid - Tiraspol en direct

28/09/21 - 22:52 - Dortmund - Sporting Portugal : ⌛ C'est terminé au Signal Iduna Park (1-0) ! Les voyants sont au vert pour le Borussia Dortmund : après ce duel, la possession de balle est mathématiquement à son avantage (55% contre 45% pour Sporting CP). Le Borussia Dortmund s’est aussi créé le plus de situations sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Sporting CP et s’impose donc plutôt logiquement (1-0) dans cette rencontre. Dortmund - Sporting Portugal en direct

28/09/21 - 22:51 - Porto - Liverpool : ⌛ Fin du calvaire pour les Portuenses face aux Liverpuldiens (1-5) L’avantage au score (1-5) du Liverpool FC est plutôt logique au regard des stats proposées après ce duel. Les Liverpuldiens ont en effet eu un petit avantage au niveau de la possession de balle (40%-60%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (14 tirs contre 4 pour le FC Porto). Porto - Liverpool en direct

28/09/21 - 22:45 - Real Madrid - Tiraspol : ⚽ Sebastien Thill inscrit un nouveau but pour le Sheriff Tiraspol (1-2) ! But en faveur du Sheriff Tiraspol, signé Sebastien Thill à la 90e minute de jeu dans cette 2e période ! Le duel est relancé pour les Moldaves qui reprennent l'ascendant sur le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Real Madrid - Tiraspol en direct

28/09/21 - 22:42 - Milan AC - Atlético : ⚽ Nouveau but au Giuseppe Meazza pour l'Atlético Madrid (1-2) ! Antoine Griezmann vient de trouver l'ouverture et redonne l'avantage à son équipe à la 84e minute de jeu ! Ce Milan AC - Atlético repart sur de nouvelles bases au Giuseppe Meazza : nous en sommes à 1 à 2 dans cette 2e mi-temps. Milan AC - Atlético en direct

28/09/21 - 22:40 - Porto - Liverpool : ⚽ Encore un but au Stade du Dragon pour le Liverpool FC (1-5) ! Nous voilà à 1-5 dans ce Porto - Liverpool ! Roberto Firmino s'illustre à la 81e minute de jeu de cette 2e mi-temps et ajoute un point au compteur des Liverpuldiens ! Porto - Liverpool en direct

28/09/21 - 22:35 - Porto - Liverpool : ⚽ Roberto Firmino inscrit un nouveau but pour le Liverpool FC (1-4) ! But marqué par Roberto Firmino à la 77e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Liverpuldiens décollent et mènent désormais 4-1 sur leurs adversaires au Stade du Dragon ! Le FC Porto semble groggy dans ce match de Ligue des Champions UEFA. Porto - Liverpool en direct

28/09/21 - 22:34 - PSG - Manchester City : ⚽ Et de deux pour le Paris Saint-Germain grâce à Lionel Messi (2-0) ! Le Paris Saint-Germain fait le break au Parc des Princes ! Un deuxième but inscrit par Lionel Messi à la 74e minute dans cette 2e mi-temps. Le tableau d'affichage passe donc à 2 à 0 dans ce PSG - Manchester City. PSG - Manchester City en direct

28/09/21 - 22:32 - Porto - Liverpool : ⚽ Mehdi Taremi réduit le retard du FC Porto (1-3) ! Mehdi Taremi réduit l'écart pour le FC Porto dans ce duel contre le Liverpool FC. On joue la 75e minute de jeu dans cette 2e période. Le score est de 1 à 3 au Stade du Dragon. Porto - Liverpool en direct