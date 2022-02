DIRECT. Ligue des Champions UEFA : City cartonne, Paris prend une option, les résultats des 8es

Ligue des Champions UEFA. Grâce à sa victoire 1-0 face au Real et la victoire 5-0 sur la pelouse du Sporting, Paris et Manchester City ont pris une option sur la qualification.

07:30 - Pochettino : "On a contrôlé le match" Très heureux après le coup de sifflet de PSG - Real, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino a estimé que la victoire des Parisiens était méritée : "Je suis très heureux de la performance de l'équipe. Globalement on a été meilleurs que le Real Madrid, on a mérité la victoire. Il manque un match mais c'est important pour nous d'avoir remporté la première manche. C'était un très bon match, on a coupé leur circuit de passes. On a mis beaucoup de pression sur le milieu de terrain. On a beaucoup travaillé pour mettre en place la meilleure tactique possible. On a contrôlé le match et concédé très peu d'actions."

15/02/22 - 22:53 - PSG - Real Madrid : ⌛ Le match PSG - Real Madrid est fini (1-0) Le match a été bien géré par Paris Saint-Germain : au terme de ce match, la possession de balle est à son avantage (59% contre 41% pour Real Madrid). Le Paris Saint-Germain s’est également procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 8 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Real Madrid et s’impose donc assez logiquement (1-0) dans cette confrontation. PSG - Real Madrid en direct

15/02/22 - 22:53 - Sporting Portugal - Manchester City : ⌛ Fin du calvaire pour le Sporting CP face au Manchester City FC (0-5) Les statistiques témoignent de la très nette domination du Manchester City FC. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche indiscutablement à son avantage (65% contre 35% pour Sporting CP), les Mancuniens se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour Sporting CP, et l’emportent donc logiquement (0-5) dans cette confrontation. Sporting Portugal - Manchester City en direct

15/02/22 - 22:51 - PSG - Real Madrid : ⚽ Premier but de Kylian Mbappe pour le Paris Saint-Germain (1-0) ! Le premier but de ce choc est inscrit par Kylian Mbappe à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Le match tourne à l'avantage du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Les Madrilènes n'ont plus d'autre choix que de réagir. PSG - Real Madrid en direct

15/02/22 - 22:19 - PSG - Real Madrid : Le penalty est raté (0-0)! Le penalty est manqué par Lionel Messi, qui rate l'occasion de faire évoluer le tableau d'affichage. PSG - Real Madrid en direct

15/02/22 - 22:19 - PSG - Real Madrid : Daniele Orsato a pris sa décision ! La décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et c'est un penalty qui est sifflé par Daniele Orsato après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! PSG - Real Madrid en direct

15/02/22 - 22:19 - PSG - Real Madrid : Daniele Orsato va-t-il siffler un penalty pour le Paris Saint-Germain ? Le jeu est arrêté à Paris : Daniele Orsato hésite à siffler un penalty pour le Paris Saint-Germain après un geste litigieux dans la surface et fait appel à la VAR. PSG - Real Madrid en direct

15/02/22 - 22:18 - PSG - Real Madrid : Penalty pour le Paris Saint-Germain ! Daniele Orsato indique un penalty au bénéfice du Paris Saint-Germain. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Parc des Princes. PSG - Real Madrid en direct

15/02/22 - 22:18 - Sporting Portugal - Manchester City : ⚽ Nouveau but au Stade José Alvalade pour le Manchester City FC (0-5) ! Nouveau but signé Raheem Sterling à la 58e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Mancuniens prennent le large et mènent désormais 5-0 sur leurs adversaires au Stade José Alvalade ! Le Sporting CP court à sa perte dans cette rencontre de Ligue des Champions UEFA. Sporting Portugal - Manchester City en direct

15/02/22 - 22:10 - Sporting Portugal - Manchester City : Srdjan Jovanovic a pris sa décision ! Alors que Srdjan Jovanovic a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le Manchester City FC : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (0-4). Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! Sporting Portugal - Manchester City en direct

15/02/22 - 22:09 - Sporting Portugal - Manchester City : Srdjan Jovanovic demande la VAR pour un potentiel but ! Le jeu est arrêté au Stade José Alvalade : Srdjan Jovanovic hésite à accorder ou invalider un but pour le Manchester City FC et fait appel à l'assistance vidéo. Sporting Portugal - Manchester City en direct

15/02/22 - 22:04 - Sporting Portugal - Manchester City : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Sporting CP et le Manchester City FC, à Lisbonne, où Srdjan Jovanovic signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-4. Sporting Portugal - Manchester City en direct

15/02/22 - 22:03 - PSG - Real Madrid : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Daniele Orsato, à Paris. Le score est de 0-0. PSG - Real Madrid en direct

15/02/22 - 21:48 - Sporting Portugal - Manchester City : Srdjan Jovanovic siffle la pause à Lisbonne Les statistiques témoignent de la très nette domination du Manchester City FC : après ce premier acte, la possession de balle est indiscutablement en faveur du Manchester City FC (62% contre 38% pour le Sporting CP), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Sporting CP, et qui mène donc logiquement dans ce match (0-4). Sporting Portugal - Manchester City en direct

15/02/22 - 21:46 - PSG - Real Madrid : Parisiens et Madrilènes rentrent au vestiaire Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : à la pause, la possession de balle est indiscutablement à l’avantage du Paris Saint-Germain (62% contre 38% pour le Real Madrid), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Real Madrid, mais nous en sommes à 0-0. PSG - Real Madrid en direct

15/02/22 - 21:44 - Sporting Portugal - Manchester City : ⚽ Nouveau but signé Bernardo Silva au Stade José Alvalade (0-4) ! Le score est de 0-4 dans ce Sporting Portugal - Manchester City ! Bernardo Silva fait trembler les filets à la 44e minute de jeu de cette 1e mi-temps et aggrave un peu plus la situation des Portugais ! Sporting Portugal - Manchester City en direct

15/02/22 - 21:32 - Sporting Portugal - Manchester City : ⚽ Nouveau but signé Phil Foden pour le Manchester City FC (0-3) ! L'addition commence à devenir salée pour le Sporting CP, au Stade José Alvalade. Phil Foden inscrit un 3e but pour le Manchester City FC à la 32e minute dans cette 1e mi-temps. Le score passe à 0-3. Sporting Portugal - Manchester City en direct

15/02/22 - 19:00 - Ancelotti : "Le PSG, une équipe spectaculaire" L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n'a pas tari d'éloges au sujet de son ancien club, le Paris Saint-Germain et confirmé à quel point l'enjeu de ce match était important pour les deux formations: "Les deux équipes ont la même pression au moment d'affronter un grand adversaire. C'est normal dans ce genre de matchs. Il faut bien le préparer, tenir et contrôler cette pression. On joue contre une équipe spectaculaire et dans un grand stade. La seule chose à laquelle nous devons penser, c'est tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'on va faire et les équipes se connaissent donc le plan ne sera pas compliqué, pour moi comme pour Pochettino. Le match devrait être complet, je ne m'attends à rien en particulier. Le PSG montrera ses qualités, il aura la possession et sera dangereux en transitions rapides. Le Real en fera de même et les deux équipes sont similaires en ce sens.J'ai un très bon souvenir de mon passage ici. Je suis content d'être ici pour les fans, il y a une magnifique équipe. Pochettino fait du très bon travail, il y a beaucoup de pression ici. Après, le plus important ça reste de gagner. C'est un grand match."

15/02/22 - 18:30 - Benzema : "Si je dois forcer, je forcerai" Avant le coup d'envoi du choc tant attendu entre le PSG et le Real Madrid, Karim Benzema est passé en conférence de presse. L'international tricolore s'est confié sur son état de forme et confié que s'il devait forcer pour participer au huitième de finale face à Paris, il le ferai : Je me sens beaucoup mieux. Maintenant, nous avons une séance d'entraînement pour voir comment je me sens et voir si je peux jouer le match. Je me sens bien, mais j'ai besoin de plus de sensations sur le terrain. J'ai bien récupéré, maintenant je dois avoir des sensations sur le terrain. On va voir la séance d'entraînement, je suis à 100% dans ma tête. Et ensuite nous déciderons. (...) Je forcerai toujours pour mon équipe. Sinon, je serais resté à Madrid. Si je dois forcer, je le ferai, mais pas pour me blesser davantage, ce serait mauvais pour l'équipe. On va voir comment je me sens."

15/02/22 - 17:45 - Avantage statistique pour le Real Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se sont déjà affrontés à 10 reprises sur la scène européennes. Au petit jeu des statistiques, ce sont bien les Merengue qui ont un court avantage avec 4 victoires, 3 nuls et 3 victoires parisiennes. En revanche, Paris s'est qualifié plus de fois que le Real Madrid dans les matchs allers-retours dans des compétitions européennes. Les deux formations se sont rencontrées à 3 reprises. Deux fois le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour le tour suivant (92-93 et 93-94) et les Merengue une fois, lors de leur dernier affrontement lors de la saison (2017-2018). A noter aussi que les Rouge et Bleu ne l'ont emporté qu'une seule fois à domicile lors des 6 dernières confrontations en phase d'élimination directe de la Ligue des Champions.

15/02/22 - 17:00 - "Un des plus grands clubs du Portugal" En conférence de presse d'avant-match, l'international portugais, Joao Cancelo, a rappelé que le Sporting restait une des références du championnat portugais et que la rencontre serait compliquée pour les Citizens malgré leur statut de favori : «Je suis un supporter de Benfica évidemment, j'y ai fait toute ma formation mais je représente Manchester City et je veux battre le Sporting parce qu'ils sont nos adversaires et qu'on veut passer au tour suivant. Chez les équipes de jeunes, j'ai gagné plus de matches que je n'en ai perdus, c'est bon signe. Mais le Sporting a formé des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Figo ou Nanni, il faut le voir comme un des plus grands clubs du Portugal et ce sera un match difficile.»

15/02/22 - 16:15 - Le XI probable du Real Madrid Benzema sera-t-il titulaire au coup d’envoi de ce huitième de finale aller de Ligue des champions ? C’est l’unique inconnue côté Real Madrid. Le Français n’a plus disputé la moindre minute de jeu depuis le 23 janvier dernier à cause d’une blessure à la cuisse gauche. Cette saison, les Merengue ont eu beaucoup de mal à faire le jeu sans leur numéro 9. À tel point que la presse madrilène a souvent évoqué la “Benzema-dépendance” du Real Madrid. S’il n’est pas apte à débuter la rencontre, c’est Gareth Bale qui pourrait être titularisé en pointe de l’attaque comme face à Villarreal. Pour le reste, Carlo Ancelotti pourra aligner ses habituels titulaires. Le XI probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Bale (ou Benzema), Vinicius.

15/02/22 - 15:30 - Le XI probable du PSG Qui sont les 11 joueurs qui débuteront la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ? C’est la question que se posent les supporters des Rouge et Bleu. Mauricio Pochettino a affirmé que Gueye, de retour de la Coupe d’Afrique des Nations, ne serait pas titulaire au coup d’envoi. S’agissant du poste de gardien de but, c’est a priori Navas qui devrait être titularisé pour ce match aller. Au milieu de terrain, Danilo devrait accompagner Paredes et Verratti. En attaque, Di Maria devrait être titularisé avec Messi et Mbappé. Le XI probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé.

15/02/22 - 14:45 - Guardiola “impressionné” par le Sporting En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a tressé les louanges de son adversaire du soir : «Le Portugal a toujours eu un championnat très compétitif. On a joué contre Porto la saison dernière, donc on sait comme ils sont forts, et pas que Porto. Les clubs portugais ont toujours un très bon recrutement, des joueurs qui vont ensuite dans les plus grandes équipes européennes. (Pour ce qui est du Sporting), l'entente entre le coach et les joueurs est là. Ils ont une bonne construction et des joueurs incroyablement rapides pour faire des appels dans le dos. En poule, ils ont battu Dortmund, qui est un habitué de la C1, donc c'est qu'ils sont bons. J'ai été très impressionné par leur niveau quand je les ai observés.»