DIRECT. Ligue des Champions UEFA : évolution du score du côté de Amsterdam, résultats et classement en live

Ligue des Champions UEFA. Le match entre l'Ajax Amsterdam et le Sporting CP, ce mardi 7 décembre 2021, en est à 1-0. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue des Champions UEFA en direct.

L'essentiel

La sixième et dernière journée de la Ligue des champions 2021-2022 se termine ces mardi et mercredi. Si le PSG est déjà qualifié et est assuré d'être à la deuxième place, Lille vise la qualification face à Wolfsburg. Dans les autres rencontres, Milan ou encore l'Atlético espèrent arracher un billet. Suivez en direct l'intégralité du multiplex avec l'évolution des scores et des classements.