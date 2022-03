DIRECT. Ligue des Champions UEFA : Lille pour l'exploit face à Chelsea ?

Ligue des Champions UEFA. Suite et fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi 16 mars avec Lille qui reçoit Chelsea et la Juventus Villarreal.

11:20 - Benfica a créé la surprise à Amsterdam Mardi soir, outre la qualification de l'Atlético de Madrid, le Benfica a éliminé l'Ajax en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club portugais s'est imposé 1-0 mardi soir, après le match nul de l'aller (2-2), grâce à un but de l'attaquant uruguayen Darwin Nunez. Une qualification que l'on peut décrire comme rageant pour le club néerlandais, en totale maîtrise du jeu dans sa Johan Cruyff Arena mais qui a dû s'incliner sur le seul tir cadré des Portugais...

10:40 - Le résumé vidéo du match MU-Atlético Manchester United a été éliminé de la Ligue des champions mardi soir en huitièmes de finale face à l'Atlético de Madrid, sur un but signé Renan Lodi en première période (41e). Découvrez le résumé de ce match en vidéo ci-dessous. [???? RÉSUMÉ VIDÉO] ???? #UCL #MUNATL

???????????? Un but de Renan Lodi offre une victoire 1-0 à l'Atletico sur la pelouse de Manchester United !

???? Les Colchoneros se qualifient pour les 1/4 (2-1 score cumulé), Man Utd et CR7 disent déjà adieu à la compétition...https://t.co/dZ6ZqrltvZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 15, 2022

10:00 - L'Atlético et Benfica qualifiés en quarts de finale On connaît désormais 6 des 8 quarts de finaliste de la Ligue des champions version 2021-2022, puisque l'Atlético de Madrid a éliminé Manchester United à Old Trafford (0-1, après le 1-1 de l'aller) et que Benfica est allé s'imposer à Amsterdam contre l'Ajax (0-1, après le 2-2 de l'aller). Ces deux clubs rejoignent le Real Madrid, Manchester City, le Bayern et Liverpool.

09:20 - Le programme de ce mercredi en Ligue des champions Les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions seront connus ce mercredi soir après les deux derniers matchs des huitièmes de finale au programme, à partir de 21 heures. Il s'agira de Lille ou de Chelsea (2-0 pour les Blues à l'aller) et de la Juventus ou de Villarreal (1-1). Réponse vers 23h, ou plus en cas de prolongation et d'éventuelles séances de tirs au but...

15/03/22 - 22:59 - Ajax - Benfica : ⌛ Carlos Del Cerro Grande siffle la fin du match à Amsterdam (0-1) Une indiscutable supériorité au niveau de la possession de balle (66% contre 34%), plus de tirs cadrés (3 tirs cadrés contre 1)… mais c’est bel et bien avec un désavantage à la marque (0-1) que l'Ajax Amsterdam boucle cette rencontre. Il lui a manqué plus de réalisme pour revenir dans ce match, contre un adversaire qui a réussi le coup parfait aujourd’hui. Ajax - Benfica en direct

15/03/22 - 22:53 - Manchester United - Atlético : ⌛ Fin du match à Manchester (0-1) ! Le Manchester United FC a manqué d’efficacité. A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche un peu à l’avantage du Manchester United FC (59% contre 41% pour Atlético Madrid), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 3 pour Atlético Madrid, mais avec un score final en sa défaveur (0-1). Manchester United - Atlético en direct

15/03/22 - 22:37 - Ajax - Benfica : ⚽ Premier but de Darwin Núñez pour le Benfica Lisbonne (0-1) ! Le premier but de ce choc est inscrit par Darwin Núñez à la 77e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Le match tourne à l'avantage du Benfica Lisbonne au Johan Cruijff Arena. Les Amstellodamois sont désormais contraints de réagir. Ajax - Benfica en direct

15/03/22 - 22:06 - Ajax - Benfica : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre l'Ajax Amsterdam et le Benfica Lisbonne, à Amsterdam, où Carlos Del Cerro Grande donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Ajax - Benfica en direct

15/03/22 - 22:03 - Manchester United - Atlético : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Old Trafford. Le score est de 0-1. Manchester United - Atlético en direct

15/03/22 - 21:49 - Ajax - Benfica : Carlos Del Cerro Grande siffle la pause au Johan Cruijff Arena Le Benfica Lisbonne résiste tant bien que mal : après ce premier acte, la possession de balle est nettement à l’avantage de l'Ajax Amsterdam (64% contre 36% pour le Benfica Lisbonne), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Benfica Lisbonne, mais nous en sommes à 0-0. Ajax - Benfica en direct

15/03/22 - 21:47 - Manchester United - Atlético : La pause est sifflée au Old Trafford L'Atlético Madrid mène bien sa barque : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est ainsi indiscutablement à l’avantage du Manchester United FC (60% contre 40% pour l'Atlético Madrid), mais chacune des deux formations a le même total de tirs cadrés au compteur (2) et ce sont les Madrilènes qui ont pris l’avantage au tableau d’affichage (0-1). Manchester United - Atlético en direct

15/03/22 - 21:41 - Manchester United - Atlético : ⚽ Renan Lodi débloque les compteurs à Manchester (0-1) ! L'Atlético Madrid ouvre le score à la 41e minute de jeu dans cette 1e période. Et c'est Renan Lodi qui lance les hostilités ! Le score passe à 0 à 1 au Old Trafford. Manchester United - Atlético en direct

15/03/22 - 21:01 - Ajax - Benfica : ⏱️ Début du match Ajax - Benfica ! Le match débute à Amsterdam, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Ajax - Benfica. Ajax - Benfica en direct

15/03/22 - 21:00 - Manchester United - Atlético : ⏱️ Slavko Vincic lance le match entre le Manchester United FC et l'Atlético Madrid ! Le coup d’envoi de ce duel entre le Manchester United FC et l'Atlético Madrid vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Manchester. Manchester United - Atlético en direct

15/03/22 - 20:20 - Les deux matchs vont débuter Les matchs retours des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Manchester United et l'Atlético de Madrid et entre l'Ajax d'Amsterdam et Benfica vont débuter dans quelques minutes désormais. Le coup d'envoi sera donné sur les deux pelouses en même temps, à 21 heures.

15/03/22 - 19:40 - Le but à l'extérieur ne compte plus double Pour rappel, le but à l'extérieur ne compte plus double cette saison en Ligue des champions. Si deux équipes sont à égalité après le match retour, le nombre de buts marqués à l'extérieur ne sera plus le critère pour les départager et la qualification se jouera sur une prolongation et d'éventuels tirs au but. Manchester United et l'Atlético devront donc l'emporter pour se qualifier ce mardi soir, tout comme l'Ajax ou Benfica.

15/03/22 - 19:00 - L'Atlético compte sur Griezmann Vendredi face à Cadix en Liga (2-1), Antoine Griezmann a retrouvé une place de titulaire avec l'Atlético de Madrid, ce qui ne lui était plus arrivé depuis deux mois, à cause d'une blessure à l'ischio-jambier début janvier. Le Français a beaucoup manqué au club madrilène durant son absence et Diego Simeone a pris son temps pour ne pas précipiter son retour. Griezmann était par exemple entré en jeu à la 76e minute à l'aller face à Manchester United. Le meilleur buteur de l'histoire du club madrilène devrait débuter ce soir pour tenter de qualifier l'Atlético pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

15/03/22 - 18:20 - Le onze de départ probable de l'Atlético Diego Simeone est privé de plusieurs joueurs importants à l'occasion de ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Manchester United et l'Atlético de Madrid. Carrasco est suspendu tandis que Vrsaljko, Wass, Cunha et surtout le Français Thomas Lemar sont blessés. L'entraîneur argentin pourrait être tenté de renforcer sa défense via un système hybride avec Llorente et Lodi sur les côtés. Contrairement à l'aller, Griezmann devrait débuter devant. Le onze de départ probable de l'Atlético: Oblak - Savic, Gimenez, Reinildo - M. Llorente, Koke, Herrera, De Paul, Lodi - Griezmann, J. Félix.

15/03/22 - 17:40 - Le onze de départ probable de Manchester United L'entraîneur allemand de Manchester United, Ralf Rangnick, peut compter sur un groupe au complet pour la réception de l'Atlético de Madrod à l'occasion de ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Seul Mason Greenwood (raisons disciplinaires) n'est pas dans le groupe. Avec l'embarras du choix, il devrait reconduire l'équipe qui s'est imposée contre Tottenham (3-2), à deix exceptions près. McTominay et Bruno Fernandes devraient être préférés respectivement à Matic et Rashford au milieu. Le onze de départ probable de MU: De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Sancho, Fernandes, Pogba - C. Ronaldo.

15/03/22 - 17:00 - Ralf Rangnick encense Cristiano Ronaldo Auteur d'un triplé le week-end dernier face à Tottenham (3-2) en Premier League, Cristiano Ronaldo sera évidemment l'homme à surveiller du côté de Manchester United face à l'Atlético de Madrid, mardi à l'occasion du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'entraîneur allemand de United, Ralf Rangnick, espère que le Portugais sera capable de rééditer cette performance ce mardi à Old Trafford: "Il a montré qu'il était un joueur professionnel et il a montré à quel niveau il était capable de jouer. C'est important pour nous. En réalisant des performances comme celle-là, il prouve qu'il est un joueur très important dans notre équipe, qu'il peut faire la différence. Ce serait bien pour nous s'il faisait la même chose demain (mardi) que contre Tottenham."

15/03/22 - 16:20 - Darwin, atout numéro un de Benfica S'il n'avait pas réussi à marquer lors du match aller des huitièmes de finale de Ligues des champions entre Benfica et l'Ajax, Darwin Nunez sera bien l'atout numéro un du club lisboète pour aller chercher sa qualification à la Johan Cruyff Arena, mardi soir. Âgé de 22 ans, l'attaquant uruguayen est arrivé à Benfica il y a un an et demi, pour 24 millions d'euros, soit le joueur le plus cher de l'histoire du club. Meilleur buteur de Liga (20 buts), il tourne à un but toutes les 83 minutes toutes compétitions confondues cette saison et attire déjà les convoitises des grands clubs européens...

15/03/22 - 15:40 - Le onze de départ probable de Benfica Pour ce déplacement à la Johan Cruyff Arena, mardi soir à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Nelson Verissimi, l'entraîneur de Benfica, peut compter sur les retours de trois joueurs, à savoir Nicolas Otamendi, Gilberto et Roman Iaremchouk. Le défenseur argentin devrait être titulaire dans l'axe de la défense en compagnie de Vertonghen. Le onze de départ probable de Benfica: Vlachodimos - Moraes, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Weigl, Taarabt - Rafa Silva, G. Ramos, Everton - Darwin.

15/03/22 - 15:00 - Le onze de départ probable de l'Ajax Pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Benfica, l'Ajax peut compter sur un groupe presque au complet ce mardi soir (21 heures). Seuls Stekelenburg, Ihattaren et Klaiber sont absents pour cause de blessure. Ca sera donc du grand classique de la part de l'entraîneur ajacide Erik ten Hag, avec Sébastien Haller entouré de Tadic et d'Antony dans le 4-3-3 habituel du côté d'Amsterdam. Le onze de départ probable de l'Ajax: Onana - Mazraoui, Timber, L. Martinez, Blind - Berghuis, Alvarez, Gravenberch - Antony, Haller, Tadic.

15/03/22 - 14:20 - MU-Rangnick: "Important de marquer le premier but" L'entraîneur allemand de Manchester United, Ralf Rangnick, pense bien savoir comment l'Atlético de Madrid va évoluer ce mardi à Old Trafford, pour ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre MU et le club madrilène: "Cela ne dérange pas l'Atlético de laisser le ballon à l'adversaire. Sur ses derniers matches de championnat, il comptait moins de 50% de possession, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il sera important de marquer le premier but et de ne pas encaisser le premier but. Nous en sommes conscients."