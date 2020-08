Ligue des champions : l'OL attendu ce soir, les supporters entre crainte et espoir, le calendrier complet

LIGUE DES CHAMPIONS 2020. Ce samedi 15 août, l'Olympique lyonnais et Manchester City s'affronteront en quart de finale de la Ligue des Champions.

[Mis à jour le 15 août 2020 à 15h27] La Ligue des Champions verra ce soir s'affronter deux clubs de taille en quart de finale : l'Olympique lyonnais contre Manchester City. Le match qui se déroulera à Lisbonne est prévu à 21h. Espoirs et craintes pour les supporters de l'OL : le club va-t-il rejoindre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions ? Lors de cette prestigieuse compétition européenne, les hommes de Rudi Garcia ont éliminé la Juventus Turin et doivent cette fois se disputer un quart de finale contre un poids lourd européen.

"Avoir éliminé la Juventus nous donne plus de confiance. On a envie de rester longtemps à Lisbonne. Manchester est le grand favori. On veut créer la surprise ce samedi", expliquait l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia, tout en reconnaissant que "Manchester City est le grand favori de cette confrontation". Retrouvez ci-dessous le calendrier complet de la compétition :

Le tableau de la Ligue des champions 2019-2020

Quarts de finale :

Mercredi 12 août : Atalanta Bergame - PSG ;

Jeudi 13 août : Leipzig - Atlético Madrid ;

Vendredi 14 août : Barcelone - Bayern Munich ;

Samedi 15 août : Lyon - Manchester City.

Demi-finales :

Mardi 18 août : Leipzig - Paris

Mercredi 19 août : le Bayern Munich affrontera le vainqueur de Lyon-Manchester City

C'est le PSG qui ouvrira le bal des quarts de finale de la Ligue des champions le 12 août prochain. Les dates des 8e de finale retour ont également été communiquées après le tirage au sort. Voici le calendrier complet (coup d'envoi à 21h pour tous les matchs) :

Vendredi 7 août - Huitième de finale retour : Juventus - Lyon et Manchester City - Real Madrid

Samedi 8 août - Huitième de finale retour : Bayern Munich - Chelsea et FC Barcelone - Naples

Mercredi 12 août - Quart de finale : Atalanta Bergame - PSG

Jeudi 13 août - Quart de finale : RB Leipzig - Atlético de Madrid

Vendredi 14 août - Quart de finale : FC Barcelone - Bayern Munich

Samedi 15 août - Quart de finale : Manchester City - Lyon

18 et 19 août : Demi-finales

23 août : Finale

Avant la mise entre parenthèses de la compétition en mars, quatre huitièmes de finale avaient eu le temps de se conclure, avec notamment l'élimination surprise de Liverpool, champion d'Europe en titre, et la qualification du PSG. Le rappel des résultats des 8e de finale (en gras les qualifiés) :

Borussia Dortmund - PSG , match aller : 2-1 ; match retour : 0-2

, match aller : 2-1 ; match retour : 0-2 Atlético Madrid - Liverpool, match aller : 1-0 ; match retour : 3-2

- Liverpool, match aller : 1-0 ; match retour : 3-2 Atalanta Bergame - FC Valence, match aller : 4-1 ; match retour : 4-3

- FC Valence, match aller : 4-1 ; match retour : 4-3 Tottenham - Leipzig , match aller : 0-1 ; match retour : 0-3

, match aller : 0-1 ; match retour : 0-3 Naples - FC Barcelone , match aller : 1-1 ; match retour 1-3

, match aller : 1-1 ; match retour 1-3 Chelsea - Bayern Munich , match aller : 0-3 ; match retour 1-4

, match aller : 0-3 ; match retour 1-4 Real Madrid - Manchester City , match aller : 1-2 ; match retour 1-2

, match aller : 1-2 ; match retour 1-2 Lyon - Juventus Turin, match aller : 1-0, match retour 2-1

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

C'est RMC Sport, disponible sur abonnement payant, qui assure depuis deux ans la retransmission des matchs de Ligue des champions dans l'Hexagone à la télévision. C'est ce diffuseur qui proposera la fin de cette saison 2019-2020 en août (la fin des 8e de finale puis le Final 8). En revanche, à partir de 2021 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV.