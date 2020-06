Ligue des champions : le "Final 8" officialisé, les dates des matchs et du tirage

LIGUE DES CHAMPIONS 2020 - Le calendrier de reprise de la Ligue des champions 2019-2020 de foot a été officiellement communiqué par l'UEFA ce mercredi. Les quarts de finale, dont le tirage au sort est prévu en juillet, les demi-finales et la finale se dérouleront dans un même lieu, à Lisbonne, en août, et chaque confrontation se disputera sur un seul match.

[Mis à jour le 17 juin 2020 à 16h01] Les dates et les conditions de reprise de la Ligue des champions 2019-2020 de football sont actées : l'UEFA a confirmé aujourd'hui, par la voix de son président Alexander Ceferin et de son secrétaire général adjoint Giorgio Marchetti, que la compétition, interrompue au mois de mars pour des raisons sanitaires, se terminerait bien au mois d'août. Les quatre derniers 8e de finale seront d'abord au programme le 7 et le 8 août (dont Juventus - Lyon, à Turin), "soit dans le stade de l'équipe recevante, soit au Portugal, selon une décision à venir", selon les termes de l'instance du foot européen. A partir des quarts de finale, les confrontations aller-retour habituellement au menu laisseront la place à des duels sur un seul match, qui se disputeront toutes à Lisbonne, la ville choisie pour accueillir ce "Final 8". Les quarts de finale se joueront du 12 au 15 août, les demi-finales le 18 et le 19 août, et la grande finale aura lieu le 23 août, au stade de la Luz. Toutes ces rencontres débuteront à 21 heures.

"Je suis heureux que nous soyons en mesure de reprendre la plupart de nos compétitions, a notamment déclaré Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, aujourd'hui, lors de sa conférence de presse. Je suis confiant que nous ne devrons pas nous passer encore longtemps de spectateurs et qu'ils seront bientôt à nouveau les bienvenus dans les stades (...) La communauté du football a travaillé ensemble et montré une unité incroyable lors de cette crise sans précédent (...) ll est capital pour nous de terminer non seulement nos compétitions seniors masculines et féminines, mais aussi nos compétitions juniors et de futsal".

Le PSG, déjà qualifié pour les quarts de finale après avoir éliminé le Borussia Dortmund et qui connaîtra son adversaire lors du tirage au sort en juillet, et l'OL, qui a remporté la première manche face à la Juve (1-0), en savent donc un peu plus sur leur calendrier des semaines à venir. Privés de championnat national (la saison de Ligue 1 a été stoppée définitivement), les deux clubs français encore en course vont désormais devoir réfléchir à la manière de préparer ces grands rendez-vous européens. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, songe notamment à organiser un tournoi d'été au mois de juillet, en espérant réunir, a minima, les meilleures équipes tricolores.

Initialement, le calendrier de cette Ligue des champions 2019-2020 avait été établi de la manière suivante : la phase de poules s'est disputée du 17 septembre au 11 décembre, les huitièmes de finale devaient se disputer sur une période allant du 18 février au 26 mars (seule une partie de ces rencontres a pu se jouer). Ils devaient être suivis des quarts de finale, du 7 au 15 avril, des demi-finales, du 28 avril au 6 mai, et de la finale, le samedi 30 mai 2020, à Istanbul en Turquie. Ce programme a été totalement bouleversé et l'UEFA a donc décidé d'organiser la fin de la compétition du 12 au 23 août, à Lisbonne, en abandonnant le format aller-retour, afin de restreindre le nombre de matchs et ainsi terminer la compétition avant le mois de septembre (voir ci-dessus). Le calendrier de reprise :

8e de finale retour (Barça - Naples, Bayern Munich - Chelsea à Munich, Manchester City - Real Madrid et Juventus - Lyon) : vendredi 7 et samedi 8 août à 21h

Quarts de finale : mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 août à 21h

Demi-finales : mardi 18 et mercredi 19 août à 21h

Finale : dimanche 23 août à 21h

Le tirage au sort des quarts de finale de cette Ligue des champions aura lieu le vendredi 10 juillet 2020. Le tirage des demi-finale sera effectué le même jour, ce qui permettra de de connaître le tableau final de la compétition. Quatre clubs ont déjà composté leur billet pour les 1/4 de finale et devront attendre l'épilogue des derniers 8e de finale pour connaître leurs adversaires potentiels. Les qualifiés :

PSG

Atlético Madrid

Atalanta Bergame

RB Leipzig

C'est RMC Sport, disponible sur abonnement payant, qui assure depuis deux ans la retransmission des matchs de Ligue des champions dans l'Hexagone à la télévision. C'est ce diffuseur qui proposera la fin de cette saison 2019-2020 en juillet et en août (la fin des 8e de finale puis le Final 8). En revanche, à partir de 2021 et jusqu'en 2024, ce sont en revanche Canal et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV.

Avant la mise entre parenthèses de la compétition en mars, quatre huitièmes de finale avaient eu le temps de se conclure, avec notamment l'élimination surprise de Liverpool, champion d'Europe en titre. Le rappel des résultats des 8e de finale (en gras les qualifiés) :