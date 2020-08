Ligue des champions : Paris en finale en attendant Lyon - Bayern, le calendrier

Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain atteint la finale de la plus prestigieuse des coupes d'Europe grâce à une victoire éclatante. Retrouvez les scores détaillés ci-dessous.

[Mis à jour le 18 août 2020 à 22h57] Paris en a rêvé durant des années, c'est désormais chose faite. Menée par son trio magique (Neymar-Mbappé-Di Maria), la formation parisienne atteint pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des champions. L'équipe sous pavillon qatari coachée par Thomas Tuchel n'a fait qu'une bouchée du RB Leipzig. Très rapidement, le PSG a pris le dessus sur cette demi-finale grâce à une tête rageuse de Marquinhos (à la 13e minute) puis grâce à un but plein de maîtrise d'Angel Di Maria (42e minute) qui retrouvait les terrains après sa suspension. Lors de la seconde mi-temps, Paris a géré son avantage et cloué définitivement les débats grâce à un but de son latéral bondissant Juan Bernat (à la 56e minute). Vingt-quatre ans après son sacre en finale de Coupe des coupes face au Rapid de Vienne, le PSG a l'occasion de décrocher une seconde étoile européenne. L'équipe parisienne devrait pouvoir compter sur le retour de blessure de Marco Verratti son génial numéro 6 italien. Nous connaîtrons son adversaire demain. Il s'agira du Lyon emmené par Rudi Garcia ou de l'invincible armada du Bayern Munich.

Mercredi soir, ce sera au tour de Lyon de briguer un billet pour la finale, 10 ans après sa première et dernière demi-finale en Ligue des champions. C'était déjà face au redoutable Bayern Munich et cela s'était mal terminé (0-1, 0-3). Mais puisque cette fois c'est en un seul match sec à l'image d'une phase finale de Coupe du monde et que l'OL a déjà éliminé la Juventus Turin et Manchester City, l'exploit semble à portée de mains. L'Olympique Lyonnais pourra compter sur un soutien plus important puisque la chaîne TF1 a annoncé lundi soir avoir trouvé un accord de co-diffusion avec RMC Sport pour retransmettre la rencontre en direct en clair. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires.

L'histoire pourrait donc être merveilleuse pour le foot français si Paris venait à éliminer les Allemands mais que dire si Lyon parvenait également à éliminer le Bayern. Car oui, la seconde affiche des demies est un nouveau duel franco-allemand avec le match Lyon - Bayern ce mercredi 19 août. Après avoir disposé de la Juventus Turin, les Lyonnais ont réalisé un authentique exploit en éliminant le Manchester City de Pep Guardiola (3-1) et se présentent comme un sérieux outsider pour la demi-finale. Mais sur le papier, contrairement à Paris, l'OL ne part pas avec les faveurs des pronostics face à l'ogre bavarois. En quart de finale, les coéquipiers de Robert Lewandowski se sont baladés en humiliant le Barça de Lionel Messi 8-2. Retrouvez ci-dessous le calendrier complet de la compétition :

Le tableau de la Ligue des champions 2019-2020

Quarts de finale :

Mercredi 12 août : Atalanta Bergame - PSG ;

Jeudi 13 août : Leipzig - Atlético Madrid ;

Vendredi 14 août : Barcelone - Bayern Munich ;

Samedi 15 août : Lyon - Manchester City.

Demi-finales :

Mardi 18 août : Leipzig - Paris

Mercredi 19 août : Bayern Munich - Lyon

C'est le PSG a ouvert le bal des quarts de finale de la Ligue des champions le 12 août. Les dates des 8e de finale retour ont également été communiquées après le tirage au sort. Voici le calendrier complet (coup d'envoi à 21h pour tous les matchs) :

Vendredi 7 août - Huitième de finale retour : Juventus - Lyon et Manchester City - Real Madrid

Samedi 8 août - Huitième de finale retour : Bayern Munich - Chelsea et FC Barcelone - Naples

Mercredi 12 août - Quart de finale : Atalanta Bergame - PSG

Jeudi 13 août - Quart de finale : RB Leipzig - Atlético de Madrid

Vendredi 14 août - Quart de finale : FC Barcelone - Bayern Munich

Samedi 15 août - Quart de finale : Manchester City - Lyon

Mardi 18 août - Demi-finale : RB Leipzig - PSG

Mercredi 19 août - Demi-finale : Lyon- Bayern Munich

23 août : Finale

Avant la mise entre parenthèses de la compétition en mars, quatre huitièmes de finale avaient eu le temps de se conclure, avec notamment l'élimination surprise de Liverpool, champion d'Europe en titre, et la qualification du PSG. Le rappel des résultats des 8e de finale (en gras les qualifiés) :

Borussia Dortmund - PSG , match aller : 2-1 ; match retour : 0-2

, match aller : 2-1 ; match retour : 0-2 Atlético Madrid - Liverpool, match aller : 1-0 ; match retour : 3-2

- Liverpool, match aller : 1-0 ; match retour : 3-2 Atalanta Bergame - FC Valence, match aller : 4-1 ; match retour : 4-3

- FC Valence, match aller : 4-1 ; match retour : 4-3 Tottenham - Leipzig , match aller : 0-1 ; match retour : 0-3

, match aller : 0-1 ; match retour : 0-3 Naples - FC Barcelone , match aller : 1-1 ; match retour 1-3

, match aller : 1-1 ; match retour 1-3 Chelsea - Bayern Munich , match aller : 0-3 ; match retour 1-4

, match aller : 0-3 ; match retour 1-4 Real Madrid - Manchester City , match aller : 1-2 ; match retour 1-2

, match aller : 1-2 ; match retour 1-2 Lyon - Juventus Turin, match aller : 1-0, match retour 2-1

En quarts de finale, les clubs français ont su franchir le cap de l'Atalanta Bergame et de Manchester City lors d'un stade marqué par la correction infligée par le Bayern Munich au Barça.

Atalanta Bergame - PSG : 1-2

: 1-2 Atlético Madrid - Leipzig : 1-2

: 1-2 Bayern Munich - FC Barcelone : 8-2

- FC Barcelone : 8-2 Manchester City - Olympique Lyonnais : 1-3

En demi-finale :

PSG - Leipzig : 3-0

Lyon - Bayern Munich (mercredi 19 août)

C'est RMC Sport, disponible sur abonnement payant, qui assure depuis deux ans la retransmission des matchs de Ligue des champions dans l'Hexagone à la télévision. C'est ce diffuseur qui proposera la fin de cette saison 2019-2020 en août (la fin des 8e de finale puis le Final 8). En revanche, à partir de 2021 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV.