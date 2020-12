Ligue des champions : PSG - Barça en 8e ! Le résultat du tirage au sort

13:15 - Un Barça bon à prendre pour Paris ?

Si le FC Barcelone était sans conteste l'équipe à éviter pour le PSG dans ce tirage au sort, le club catalan ne réalise pas la meilleure saison de son histoire, loin s'en faut. les coéquipiers d'Antoine Griezmann et Lionel Messi occupent en effet une modeste huitième place au classement du championnat d'Espagne et ont donc terminé à la deuxième place de leur groupe en Ligue des champions. Néanmoins, la vérité de ce mois de décembre ne sera pas forcément celle du mois de février et le Paris Saint-Germain, vice-champion d'Europe en titre, ne semble pas non plus afficher les mêmes garanties que la saison passée.