Ligue des Champions UEFA : après le fiasco, des billets seront-ils remboursés ?

Ligue des Champions UEFA. Alors que la finale de la Ligue des champions devait être une fête ce samedi 28 mai, cette dernière a tourné au fiasco avec une organisation défaillante.

Une fête sur le terrain, un cataclysme en dehors. Alors que le Real Madrid a remporté sa 14e Ligue des champions face à Liverpool, cette finale sera surtout un mauvais souvenir pour des milliers de fans en raison des incidents au Stade de France. Selon le ministre de l'Interieur Gérald Darmanin, les faux billets de plusieurs supporters de Liverpool sont la cause des nombreux débordements. Des propos contestés par Ronan Evain, directeur général de l'association Football supporters Europe. "C'est un problème qui a été communiqué à l'organisation du match aux pouvoirs publics, mais qui est marginal", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Dans les quelques accréditations que j'ai pu voir, il y avait des choses plutôt bricolées à la maison. On n'est pas du tout de l'ordre d'une mafia qui aurait revendu des milliers de faux billets aux supporters", affirme Ronan Evain.

Malheureusement, en raison du fiasco, certaines personnes n'ont pas pu accéder au stade alors qu'ils avaient des billets, quid du remboursement ? Pour l'heure, l'UEFA n'a pas communiqué sur un éventuel remboursement des supporters piégés. Dans la politique de remboursement que nous avons lu, ce scénario n'est nullement noté pour obtenir un remboursement. "Aucun remboursement n'est possible dans tout cas non décrit par la présente Politique de remboursement des billets" explique la note.

Selon certaines informations, la France avait demandé à ce que les billets soient numériques, mais les Anglais ont insisté pour un support plus classique. "Ce sont eux qui ont imposé la billetterie papier", a expliqué David le Bars, secrétaire générale du syndicat de police SCPN. "Normalement, pour une finale, c'est une billetterie électronique qui pose moins de problèmes pour le contrôle. Cette billetterie papier, qui a favorisé la photocopie, qui a ralenti des passages dans les portiques, est une des causes principales du désordre auquel on a pu assister".

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 6 septembre 2022 au mercredi 2 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 14 février 2023 au mercredi 17 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk d'Istanbul. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Qualifications

Tour préliminaire, demi-finales : 21 juin 2022

Tour préliminaire, finale : 24 juin 2022

Premier tour de qualification : 5-6 et 12-13 juillet 2022

Second tour de qualification : 19-20 et 26-27 juillet 2022

Troisième tour de qualification : 2-3 et 9 août 2022

Barrages : 16-17 et 23-24 août 2022

Groupes

Journée 1: 6-7 septembre 2022

Journée 2: 13-14 septembre 2022

Journée 3: 4-5 octobre 2022

Journée 4: 11-12 octobre 2022

Journée 5: 25-26 octobre 2022

Journée 6: 1-2 novembre 2022

Élimination directe

Huitièmes de finale : 14-15-21-22 février et 7-8-14-15 mars 2023

Quarts de finale : 11-12 et 18-19 avril 2023

Demi-finales : 9-10 et 16-17 mai 2023

Finale : 10 juin 2023

L'UEFA voulait une réforme de la Ligue des champions, cette dernière a été actée ce mardi 10 mai pour la saison 2024 / 2025. Pour faire simple, la phase de groupes sera remplacée par un mini championnat avec 36 équipes au total contre 32 actuellement. Chaque club affrontera huit équipes différentes (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) et disputera donc deux rencontres de plus qu'avec le format actuel. Par la suite, les huit meilleures équipes de cette première phase seront directement qualifiées pour les phases finales, et les clubs classés entre la 9e et la 24e place s'affronteront en matchs aller/retour dans des barrages pour compléter le tableau final.

Grâce à cette réforme, la France obtient une 3e place qualificative directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions puisqu'elle est actuellement la 5e nation européenne. Cette réforme gonfle également le nombre de matchs puisque à partir de 2024, 225 matchs seront programmés au lieu de 125 actuellement. Dans l'Equipe mercredi 11 mai, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a justifié ce changement. " Ce n'est pas parce que quelque chose marche bien qu'il ne faut plus jamais rien changera , a-t-il également expliqué. Il faut toujours essayer d'améliorer. […] Croyez moi, ce n'est pas fait pour les grands clubs. […] Ce sera beaucoup plus intéressant. Dans la formule actuelle, en phase de groupes, on sait quels clubs vont se qualifier après deux ou trois matches."

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.