Ligue des champions UEFA : Lille face à Chelsea, le programme des huitièmes

Inter - Liverpool : Firmino et Salah font craquer les Nerazzurri, le résumé du match

Inter - Liverpool. Après avoir subi les assauts des Nerazzurri, les Reds ont renversé la tendance et ouvert le score par l'intermédiaire de Firmino (75e). Quelques minutes plus tard, Liverpool a trouvé une nouvelle fois la faille et inscrit le but du break grâce à Salah (83e). En l'emportant (2-0), les Reds font un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.