Ligue des Champions UEFA : qui va se qualifier pour les 8èmes ? Programme et classement

Ligue des Champions UEFA. La 6e et dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions 2021-2022 a lieu ces mardi et mercredi. Dans chaque groupe, le classement provisoire laisse déjà se dessiner quelques certitudes pour les huitièmes de finale...

En direct

13:00 - Porto qualifié si… C’est une finale qui se disputera au stade du Dragon pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Contre toute attente, les hommes de Sergio Conceiçao peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Dragons doivent l’emporter ou faire match nul en espérant que l’AC Milan ne batte pas Liverpool. Les chances sont donc encore grandes pour les huitièmes malgré un groupe de la mort. Mais attention, les Colchoneros, derniers du groupe B, peuvent aussi se qualifier...

12:15 - Giroud incertain, Maignan de retour Pour cette rencontre entre l’AC Milan et Liverpool, Stefano Pioli devra vraisemblablement se passer des services d’Olivier Giroud. L’international français avait dû quitter ses partenaires lors du dernier déplacement des Milanais à Madrid. Il est, d’après la presse italienne, toujours très incertain. Tous les espoirs du peuple milanais reposeront donc sur les épaules de l’inusable Zlatan Ibrahimovic qui devrait être titulaire pour cette 6e journée de Ligue des Champions. Bonne nouvelle pour le poste de gardien de but : Mike Maignan est de retour. Le portier tricolore, remis de son opération au poignet, était titulaire ce week-end face à Salernitana.

11:30 - Les Reds visent un record Les hommes de Jürgen Klopp n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Premiers du groupe B avec 15 points, ils ont remporté tous leurs matchs depuis le coup d’envoi de cette édition de la Ligue des Champions. S’ils venaient à s’imposer une dernière fois à San Siro pour le compte de la 6e journée, ils deviendraient la 7e équipe de l’histoire à remporter toutes ses rencontres de poule de la compétition.

10:45 - Victoire impérative pour le Milan Troisième B à un point derrière Porto, les Rossoneri n’ont plus le choix : ils doivent l’emporter à San Siro pour se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Dans le même temps, il faudra que Porto ne s’impose pas face aux Colchoneros. Au match aller, les Reds l’avaient emporté dans la douleur (3-2). De retour dans la compétition après 7 ans d’absence, les Milanais ont très mal débuté la compétition (3 défaites) mais gardent encore un espoir de qualification face au leader incontesté du groupe.

10:00 - Les Citizens sûrs d’être premiers Pas de suspense dans le groupe A. Après leur succès convaincant face aux Parisiens à l’Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola sont certains de terminer à la première place du groupe devant le Paris Saint-Germain. Mais la rencontre ne comptera pas forcément pour du beurre. En face, les Allemands de Leipzig sont au coude-à-coude avec Bruges pour savoir qui va se qualifier en Europa League. De leur côté, les Belges se déplacent au Parc des Princes.

09:15 - Paris doit rassurer Après deux matchs nuls poussifs face à Nice (0-0) et Lens (1-1), les hommes de Mauricio Pochettino doivent impérativement renouer avec la victoire. S’ils sont assurés de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, un nouveau faux-pas cette fois-ci contre le dernier du groupe serait très inquiétant. À domicile, les Rouge et Bleu n’ont pas le choix face à Bruges. Un succès au Parc des Princes pour le compte de la 6e journée est plus que nécessaire.

08:30 - Karim Benzema, la tuile Mauvaise nouvelle pour Vinicius et ses coéquipiers, l’avant-centre du Real Madrid devrait manquer le choc européen face à l’Inter. L’international tricolore avait en effet quitté ses coéquipiers dès la 18e minute de jeu face à la Real Sociedad. Très sollicité par Carlo Ancelotti depuis quelques semaines, KB9 devrait manquer ce rendez-vous européen face aux Nerazzuri. Il devrait être ménagé en C1 pour être en mesure de disputer le derby dimanche prochain face à l’Atlético Madrid.

07:45 - Sergio Ramos de retour ? Absent lors des deux dernières rencontres de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, le défenseur central espagnol pourrait bien être de retour dans le groupe pour la 6e journée de Ligue des Champions. D’après les dernières informations de l’Equipe, l’ancien madrilène, ménagé lors des matchs face à Nice et Lens devrait bel et bien faire partie des joueurs convoqués pour ce match de C1. Il pourrait donc, peut-être, disputer ses premières minutes en Ligue des Champions sous le maillot des Rouge et Bleu.