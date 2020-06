Ligue des champions : un "final 8" en vue, quel calendrier de reprise ?

LIGUE DES CHAMPIONS 2020 - Stoppée en mars en raison du coronavirus, la Champions League 2019-2020 de foot devrait se terminer en août, dans un format inédit. Les 1/4 finale, les 1/2 finales et la finale se disputeraient sur un seul match, et dans un même lieu, probablement à Lisbonne. Découvrez les dates envisagées.

[Mis à jour le 15 juin 2020 à 13h01] La reprise de la Ligue des champions, interrompue au mois de mars après les premiers 8e de finale retour en raison des risques sanitaires liés à la propagation du coronavirus, se dessine. L'UEFA, organisatrice de la compétition, doit communiquer sur le nouveau calendrier à partir de mercredi, après le avoir réuni son comité exécutif, mais de nombreuses informations ont déjà fuité. L'instance du foot européen devrait ainsi annoncer un format inédit pour la fin de de la compétition : un tournoi final avec les quatre quarts de finale, les deux demi-finales et la finale toutes jouées sur un seul match et dans un même lieu. Pour faciliter l'organisation et limiter les déplacements, la ville choisie pour ce "Final 8" devrait être Lisbonne (Portugal) plutôt qu'Istanbul (Turquie), qui devait initialement accueillir la finale.

Les dates précises des derniers matchs de cette édition 2019-2020 de la Ligue des champions ne sont pas encore connues mais de nombreux médias européens, dont l'Equipe en France, indiquent que cet tournoi final devrait avoir lieu du 12 au 23 août. Quid des quatre huitièmes de finale qui n'ont pas encore eu lieu ? A ce sujet, les intentions sont plus floues. L'UEFA pourrait proposer d'organiser également ces matchs à Lisbonne, ou bien dans les villes prévues initialement, à savoir Barça - Naples à Barcelone, Bayern - Chelsea à Munich, City - Real à Manchester et Juventus - Lyon à Turin. Ces rencontres auraient lieu au début du mois d'août. Rappelons que quatre clubs sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale :

PSG

Atlético Madrid

Atalanta Bergame

RB Leipzig

Le calendrier de la Ligue des champions 2020

La calendrier de cette Ligue des champions 2019-2020 avait initialement été établi de la manière suivante : la phase de poules s'est disputée du 17 septembre au 11 décembre, les huitièmes de finale devaient se disputer sur une période allant du 18 février au 26 mars. Ils devaient être suivis des quarts de finale, du 7 au 15 avril, des demi-finales, du 28 avril au 6 mai, avant la grande finale, programmée à l'origine le samedi 30 mai 2020, à Istanbul en Turquie. Ce calendrier est tombé totalement à l'eau et l'UEFA devrait donc décider d'organiser la fin de la compétition du 12 au 23 août, en abandonnant le format aller-retour, afin de restreindre le nombre de matchs et ainsi terminer la compétition avant le mois de septembre (voir ci-dessus).

Avant la mise entre parenthèses de la compétition en mars, quatre 8e de finale avaient connu leur épilogue. Le rappel des résultats des 8e de finale (en gras les qualifiés) :

Borussia Dortmund - PSG , match aller : 2-1 ; match retour : 0-2

, match aller : 2-1 ; match retour : 0-2 Atlético Madrid - Liverpool, match aller : 1-0 ; match retour : 3-2

- Liverpool, match aller : 1-0 ; match retour : 3-2 Atalanta Bergame - FC Valence, match aller : 4-1 ; match retour : 4-3

- FC Valence, match aller : 4-1 ; match retour : 4-3 Tottenham - Leipzig , match aller : 0-1 ; match retour : 0-3

, match aller : 0-1 ; match retour : 0-3 Naples - FC Barcelone, match aller : 1-1 ; match retour prévu le mercredi 18 mars (reporté)

Chelsea - Bayern Munich, match aller : 0-3 ; match retour prévu le mercredi 18 mars (reporté)

Real Madrid - Manchester City, match aller : 1-2 ; match retour prévu le mercredi 17 mars (reporté)

Lyon - Juventus Turin, match aller : 1-0, match retour prévu le mardi 17 mars (reporté)

Depuis l'an passé, c'est RMC Sport, disponible sur abonnement, qui assure la retransmission des matchs de Ligue des champions dans l'Hexagone. A partir de 2021 et jusqu'en 2024, ce sont en revanche Canal et beIN Sports qui récupéreront les droits de retransmission. La fin de la compétition 2019-2020 sera bien à suivre sur RMC Sport au mois d'août.