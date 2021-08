"Tirage Ligue des champions 2022 : Lille s'en sort bien, le PSG avec Manchester City, les groupes"

LIGUE DES CHAMPIONS 2022. Si le champion de France en titre a droit à une poule "abordable", le PSG devra faire face à Manchester City ou encore les Allemands de Leipzig. Le tirage complet.

La saison 2021-2022 de la Ligue des champions est officiellement lancée ! Ce jeudi 26 août, le tirage au sort de la phase de poules a été réalisé depuis le siège de l'UEFA. Si la cérémonie a également été l'occasion de donner les récompenses pour les meilleurs joueurs de l'année (Jorginho meilleur joueur, Tuchel meilleur entraîneur), le plus important était la composition des groupes.

Champion de France, Lille avait l'avantage de figurer dans le chapeau A mais pouvait affronter le Real, le Barça ou encore la Juventus... Ce sera finalement un adversaire plus "faible" avec le FC Séville. L'ensemble du groupe est accessible pour les Dogues avec les Autrichiens de Salzbourg et les Allemands de Wolfsburg.

En revanche, le tirage a été plus compliqué pour le PSG qui affrontera sa bête noire Manchester City dès la phase de groupes. On se délecte tout de même d'un potentiel duel entre Messi et Ronaldo si le Portugais signe chez le champion d'Angleterre. Avec l'effectif parisien, on peut dire que le reste de la poule est abordable pour le PSG avec Leipzig et Bruges même si les Allemands, vice champion d'Allemagne sont dangereux.

Réalisé depuis le siège de l'UEFA à Nyon, voici l'ensemble des groupes pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions :

Groupe A

Manchester City

PSG

Leipzig

Bruges

Groupe B :

Atlético Madrid

Liverpool

Porto

Milan AC

Groupe C :

Sporting Portugal

Dortmund

Ajax Amsterdam

Besiktas

Groupe D :

Inter Milan

Real Madrid

Shakhtar

Sheriff Tiraspol

Groupe E :

Bayern

Barcelone

Benfica

Dynamo Kiev

Groupe F :

Villareal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

Groupe G :

Lille

Séville

Salzbourg

Wolfsburg

Groupe H :

Chelsea

Juventus Turin

Zénith

Malmo

La phase de groupes se disputera du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la coupe aux grandes oreilles à beIN SPORTS et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion de la Ligue des Champions à partir de la saison 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS propose de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.