"Euro 2021 : les quarts de finale se précisent, les résultats en direct"

21:52 - Les réactions de Mario Gavranovic après son égalisation face à la France

La victoire de la Suisse face à la France, c'est en partie grâce à lui. Entré en fin de match, à la 73e minute, sur la pelouse du stade Arena Națională de Bucarest en Roumanie, l'attaquant Suisse s'est exprimé sur le but qu'il a mis face à la France à la 90e : "C'est sûr à 100%, c'est le but le plus important de ma carrière", avant de poursuivre : "Je pense également que c'est l'un des buts les plus importants de l'histoire de l'équipe nationale suisse." Grâce à ce but sur le fil, Mario Gavranovic a permis à son pays d'égaliser le score à 3-3 avant les prolongations et une session épique de tirs au but. La Suisse affrontera l'Espagne lors des quarts de finale, ce vendredi 2 juillet 2021.