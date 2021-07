"Euro 2021 : l'Italie est championne d'Europe devant l'Angleterre, l'actu en direct"

"L'Italie remporte son deuxième championnat d'Europe 53 ans après son 1er sacre (en 1968), le plus grand écart entre deux succès dans la compétition", nous apprend le site de statistique Opta.

5/5 - Gianluigi Donnarumma a remporté chacun des 5 matches où son équipe a dû faire face à une séance de tirs au but : 3 en club et 2 en sélection. MVP????. #EURO2020 pic.twitter.com/kYlCJ9NQro

Le prochain gardien du PSG est impérial sur les séances de tirs au but. Après avoir été décisif contre l'Espagne, Donnarumma a remporté une nouvelle séance. Dans cet exercice, le portier italien est tout simplement invaincu.

Après ce deuxième arrêt de Donnarumma sur ce pénalty, l'Italie remporte cet Euro 2020 après une superbe séance de tirs au but !

Une nette supériorité en termes de possession de balle (62% contre 38%), un total de tirs cadrés en sa faveur (5 tirs cadrés contre 2), et bien sûr l'avantage au tableau d'affichage (4-3) : l'Italie a parfaitement géré cette partie. L'Angleterre devra livrer une autre prestation lors de ses prochains rendez-vous.

L'Angleterre laisse filer un point dans cette toute fin de match. C'est Bukayo Saka qui a le mauvais rôle et rate son penalty.

L'Italie laisse filer un point dans cette toute fin de match. C'est Jorginho qui a le mauvais rôle et rate son penalty.

L'Angleterre laisse filer un point dans cette toute fin de match. C'est Jadon Sancho qui a le mauvais rôle et rate son penalty.

Nouveau score dans cette séance de tirs au but : 3 à 2. Le match touche à sa fin !

Après cette tentative réussie de l'Italie, le score dans cette séance de tirs au but en est à 2 à 2.

11/07/21 - 23:49 - Italie - Angleterre : Un tir au but réussi pour l'Italie !

Leonardo Bonucci ne lâche rien et met la balle dans le fond des filets. C'est un penalty de plus pour l'Italie dans cette séance de tirs au but.