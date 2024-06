Calendrier équipe de France : quelle date pour le prochain match face aux Pays-Bas ?

L'équipe de France aborde l'Euro 2024 en Allemagne avec le statut de favori. Découvrez le calendrier complet.

L'équipe de France de football a lancé son Euro 2024 ce lundi 17 juin face à l'Autriche. Il fallait bien débuter et les Bleus ont réussi leur entrée en s'imposant face aux Autrichiens malgré de grosses imprécisions durant la rencontre. La France est donc première du groupe après une journée, mais à égalité avec les Pays-Bas qui se sont également imposés pour leur premier match, dimanche après midi, face à la Pologne.

La finale de ce groupe pourrait donc déjà se jouer entre les Bleus et les Pays-Bas et c'est bien ce prochain rendez-vous qui attend les Bleus ce vendredi 21 juin. La nouvelle génération néerlandaise peut créer des problèmes aux Français et il faudra monter d'intensité afin d'éviter un match piège face à la Pologne, trois jours plus tard.

21 juin 2024 à 21h : Pays-Bas - France (Leipzig)

: Pays-Bas - France (Leipzig) 25 juin 2024 à 18h : France - Pologne (Dortmund)

23 mars 2024 : France - Allemagne (Lyon) : 0-2

: France - Allemagne (Lyon) : 0-2 26 mars 2024 : France - Chili (Marseille) : 3-2

: France - Chili (Marseille) : 3-2 5 juin 2024 : France - Luxembourg (Metz) : 3-0

: France - Luxembourg (Metz) : 3-0 9 juin 2024 : France - Canada (Bordeaux) : 0-0

Voici la dernier liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024.