Calendrier équipe de France : toutes les dates et heures des matchs de l'Euro

Ce vendredi 14 juin débute l'Euro 2024 en Allemagne, où l'équipe de France s'y présente avec des objectifs élevés. En finale de trois des quatre dernières compétitions internationales, la formation de Didier Deschamps espère ramener un troisième titre européen après 1984 et 2000. Après une phase qualificative maitrisée. Les Bleus ont montré cette année 2024 un visage moins rayonnant, avec une défaite face à l'Allemagne et des derniers matchs de préparation contre le Luxembourg et le Canada en demi-teinte. Pas de quoi inquiéter cependant le groupe réuni à Paderborn au nord-ouest de l'Allemagne, comme l'a souligné Kingsley Coman en conférence de presse. "Je suis persuadé qu'on va montrer un autre visage pendant le compétition."

Les Bleus doivent en effet être prêt dès ce lundi avec un premier match face à une équipe d'Autriche toujours difficile à jouer. Le reste du groupe n'est pas moins relevé, puisque se sont les Pays-Bas et la Pologne qui attendent les joueurs de Didier Deschamps sur la route vers les phases finales. Si les deux équipes doivent faire face à une hécatombe de blessures, les Français ne sont pas non plus au meilleur de leur forme, avec notamment des inquiétudes qui subsistent sur la cas Aurélien Tchouaméni. Le Madrilène est écarté des terrains depuis plusieurs semaines en raison d'une fracture de fatigue au pied. S'il est bien présent avec le groupe et semble en voie de reprise, il n'a toujours pas participé à une opposition à l'entrainement et semble trop juste pour être aligné face à l'Autriche.

17 juin 2024à 21h : Autriche - France (Düsseldorf)

: Autriche - France (Düsseldorf) 21 juin 2024 à 21h : Pays-Bas - France (Leipzig)

: Pays-Bas - France (Leipzig) 25 juin 2024 à 18h : France - Pologne (Dortmund)

23 mars 2024 : France - Allemagne (Lyon) : 0-2

: France - Allemagne (Lyon) : 0-2 26 mars 2024 : France - Chili (Marseille) : 3-2

: France - Chili (Marseille) : 3-2 5 juin 2024 : France - Luxembourg (Metz) : 3-0

: France - Luxembourg (Metz) : 3-0 9 juin 2024 : France - Canada (Bordeaux) : 0-0

Voici la dernier liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024.