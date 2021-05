Equipe de France : pourquoi Deschamps intègre Benzema dans la liste des 26 pour l'Euro 2021

EQUIPE DE FRANCE. Surprise avant l'annonce, ce soir, de la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps : Karim Benzema, plus appelé depuis cinq ans, devrait faire son retour en équipe de France et donc disputer l'Euro 2021 de foot . Découvrez les dernières infos en direct.

15:26 - Riolo : "Benzema est prêt, il va revenir" Daniel Riolo, le journaliste et éditorialiste de RMC a partagé ses infos, ce midi, à l'antenne, au sujet du retour de Karim Benzema en équipe de France et sa présence dans la la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour cet Euro 2021. "Il est prêt, il va revenir, c'est un coup de théâtre assez inattendu", a-t-il confirmé, avant d'analyser ses retrouvailles tardives entre l'attaquant du Real Madrid et le patron des Bleus : "Il aurait suffi d'une phrase pour que tout s'arrange, sauf que l'orgueil parfois mal placé de certains joueurs, qui ont rarement l'habitude de s'excuser, a empêché Benzema pendant des années de faire le premier pas. lls se sont certainement parlés. Est-ce que Noël Le Graët, qui avait toujours refusé de faire l'intermédiaire alors que c'est quand même son rôle, est intervenu ? (...) J'ai envie de pense que la solution était très facile à trouver et on tournait autour du pot depuis des années, et que la solution a été trouvée, et que ce soir, vers 20h20, Didier Deschamps va annoncer le retour de Karim Benzema en équipe de France 15:13 - L'équipe de France avec 7 ou 8 attaquants Si Didier Deschamps décide effectivement d'appeler trois gardiens, neuf défenseurs et sept milieux de terrain, il ne restera plus que sept places à pourvoir en attaque. Si l'un des autres secteurs est allégé, huit joueurs offensifs pourront figurer dans cette liste. Quoi qu'il en soit, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Kingsley Coman font figure d'incontournables en équipe de France et pourraient être accompagnés par Ousmane Dembélé, Anthony Martial et Thomas Lemar. L'éventuel dernier strapontin disponible pourrait donc revenir à Karim Benzema. Autre hypothèse : le retour de Benzema est conditionné à l'état physique trop fragile de Martial, récemment blessé, et Wissam Ben Yedder ferait alors également partie de la liste. 14:58 - Des incertitudes dans la liste des milieux de terrain Dans ce secteur de jeu, trois joueurs semblent assurés de leur présence dans la liste des 26 annoncée ce soir par Didier Deschamps : les incontournables N'Golo Kanté et Paul Pogba, ainsi qu'Adrien Rabiot revenu en grâce en novembre 2020. Corentin Tolisso, dont le sélectionneur apprécie notamment la polyvalence et l'état d'esprit, est de retour de blessure après trois mois d'absence et devrait donc également être appelé, tout comme Moussa Sissoko, également capable d'évoluer à plusieurs postes. Pour le reste, tout dépendra du nombre de milieux de terrains sélectionnés par le patron des Bleus. S'il en choisit sept, les deux places restantes devraient se jouer entre Tanguy Ndombele, Eduardo Camavinga, Steven Nzonzi voire les novices Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana (Monaco), Jordan Veretout (AS Roma) et Benjamin André (Lille), ou encore, pourquoi pas, un retour de Blaise Matuidi. Quant à Thomas Lemar (Atlético Madrid), il devrait figurer dans le pool des attaquants. 14:37 - 8 ou 9 défenseurs dans la liste de Deschamps ? Le sélectionneur de l'équipe de France dispose également de nombreuses certitudes en défense. Benjamin Pavard et Léo Dubois sur le côté droit, Raphaël Varane, Kurt Zouma, Presnel, Kimpembe, Clément Lenglet dans l'axe, ainsi que Lucas Hernandez et Lucas Digne sur le flanc gauche, devraient ainsi tous être sélectionnés pour l'Euro 2021, les postes étant ainsi tous doublés? Reste à savoir si Didier Deschamps profitera de cette liste élargié à 26 noms pour faire appel à un neuvième joueur dans ce secteur. Si c'est le cas, il pourrait être tenté d'intégrer un latéral polyvalent plutôt qu'un autre élément axial (Pavard et Hernandez peuvent aussi évoluer en charnière). Ce ne sera pas Ferland Mendy, qui avait le bon profil mais qui s'est récemment blessé avec le Real Madrid. L'hypothèse d'un retour de Djibril Sidibé, qui a repris des couleurs avec l'AS Monaco cette saison, pourrait alors le séduire, à moins qu'un élément moins expérimenté ne soit choisi (Ruben Aguilar, Nordi Mukiele...). 14:20 - Quels gardiens de but dans la liste des 26 ? Malgré l'élargissement de la liste à 26 joueurs, Didier Deschamps ne devrait appeler que trois gardiens, le règlement lui laissant une certaine latitude en cas de pépin : en cas de blessure, un autre gardien peut en effet être rappelé dans le groupe jusqu'à la veille de la finale. Les noms des heureux élus ne font donc pas beaucoup de doute : le capitaine Hugo Lloris sera à coup sûr accompagné de Steve Mandanda (OM) et de Mike Maignan (Lille). 14:04 - TF1 proposera également une interview de Mbappé ce soir Après l'annonce de la liste par Didier Deschamps puis la séquence questions-réponses entre le duo de journalistes et le sélectionneur des Bleus, TF1 proposera également une interview exclusive de Kylian Mbappé, dans laquelle l'attaquant de l'équipe de France évoquera l'Euro 2021 ainsi que son avenir personnel mais sans doute pas sa probable et future association sur le terrain avec Karim Benzema puisque cet entretien mené par Gilles Bouleau a été enregistré hier soir et ne sera donc pas diffusé en direct. 13:44 - Deschamps va désormais pouvoir peaufiner ses explications Après cette dernière réunion de travail concernant la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro 2021, Didier Deschamps dispose de l'après-midi pour régler les derniers détails de sa prise de parole, qui sera diffusée en direct à la TV, sur TF1 et M6. Le sélectionneur de l'équipe de France s'exprimera à 20h20 depuis le siège de la Fédération française de football. Il égrènera d'abord les noms des joueurs sélectionnés, puis répondra aux questions des journalistes Nathalie Iannetta (TF1) et Marie Portolano (M6), qui ne manqueront évidemment pas de l'interroger sur les raisons du retour de Karim Benzema, s'il se confirme. 13:38 - La liste de Didier Deschamps est désormais bouclée Le staff de l'équipe de France de football se réunissait ce matin autour de Didier Deschamps, au siège de la FFF, pour procéder aux derniers arbitrages concernant la composition de cette liste des 26 joueurs retenus pour disputer l'Euro 2021. Cette réunion devait se terminer un peu avant midi. Un horaire qui coïnciderait avec celui de la publication de l'article du Parisien (à 11h51) confirmant le retour de Karim Benzema chez les Bleus. 13:30 - Le retour de Benzema en équipe de France confirmé par de nombreux médias Après les premières rumeurs hier soir puis l'article plus affirmatif du Parisien un peu avant midi aujourd'hui, de nombreux journaux, en France (Europe 1) et en Espagne (Marca, AS), confirment depuis plusieurs dizaines de minutes, sur leurs sites Internet respectifs, que Karim Benzema figurera bien dans la liste des 26 annoncée ce soir par Didier Deschamps. 13:21 - Ben Yedder poussé en dehors de la liste des 26 ? Si ce retour inattendu de Karim Benzema en équipe de France pourrait coûter une place de titulaire à Olivier Giroud, il aurait aussi pour conséquence de priver l'un des candidats à l'Euro 2021 d'une place dans la liste des 26 dressée par Didier Deschamps. Parmi les principaux postulants, c'est sans doute Wissam Ben Yedder, au profil assez similaire à celui de l'attaquant du Real Madrid et qui n'a jamais pleinement convaincu au niveau international, qui pourrait en faire les frais. 13:14 - Quel onze pour l'équipe de France avec Benzema ? Le retour de Benzema rebattrait donc les cartes concernant la composition de l'équipe-type des Bleus lors de l'Euro 2021. Habitué à évoluer en 4-2-3-1 (ou en 4-4-2, selon la position de Griezmann), l'équipe de France offrir un visage offensif particulièrement séduisant, avec Antoine Griezmann en soutien de Karim Benzema, Kylian Mbappé sur le côté droit, et Adrien Rabiot ou Kingsley Coman sur le flanc gauche (le premier pouvant être choisi dans une option plus défensive). Pour le reste, les Bleus s'appuieraient sur leur ossature habituelle. La composition possible de la France à l'Euro, avec Benzema : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Rabiot ou Coman - Benzema. 13:03 - Giroud serait également le principal perdant en cas de retour de Benzema Si la présence de Karim Benzema dans la liste des 26 de Deschamps se confirme, on voit mal le sélectionneur de l'équipe de France lui confier un autre rôle que celui de titulaire. Dans la mesure où il est également difficile d'imaginer Benzema occuper un autre poste que celui d'attaquant axial, c'est Olivier Giroud, l'habituel titulaire du poste, qui pourrait faire les frais du retour chez les Bleus de l'attaquant du Real Madrid. Giroud et Benzema ont certes déjà été associés avec succès en sélection, notamment lors de la Coupe du monde 2014, mais, à l'époque, Antoine Griezmann débutait chez les A et Kylian Mbappé n'était pas encore là. Les places vont devenir chères sur le plan offensif... 12:53 - L'état physique de Giroud et Martial, principale explication du retour de Benzema en équipe de France ? Si Didier Deschamps s'expliquera ce soir sur la désormais plus que probable présence de Karim Benzema dans la liste des 26, il y a fort à parier que le sélectionneur de l'équipe de France mettra en avant une explication purement sportive. Au poste d'avant-centre, il a en effet misé ces derniers mois sur Olivier Giroud et Anthony Martial (Kylian Mbappé est davantage utilisé sur le côté) et ces deux joueurs ne présentant actuellement pas toutes les garanties sur le plan physique : l'attaquant de Chelsea ne sort quasiment plus du banc depuis l'arrivée de Thomas Tuchel tandis que le joueur de Manchester United revient juste de blessure. En sélectionnant Benzema, Deschamps s'offrirait une alternative de choix à ce poste. 12:42 - Pourquoi Deschamps a-t-il changé d'avis au sujet de Benzema ? Pour l'heure, la présence de Karim Benzema dans la liste des 26 joueurs de l'équipe de France n'est pas encore officielle puisque l'annonce du groupe retenu pour l'Euro 2021 ne sera faite que ce soir par Didier Deschamps, mais ce retour probable soulève déjà bon nombre d'interrogations sur les motivations du sélectionneur. Pourquoi le sélectionneur des Bleus a-t-il donc changé d'avis au sujet du joueur, qu'il n'avait plus appelé depuis l'automne 2015 ? "Le temps est un remède à tout" et "l’heure du pardon est arrivée" selon Le Parisien, qui explique ce mardi que Deschamps, qui n'a jamais renié la valeur sportive du joueur, considérerait désormais que le retour de Benzema ne présenterait plus de risque sur l'équilibre du groupe et qu'il irait dans l’intérêt supérieur de l’équipe de France, en clair qu'il présenterait plus d'avantages que d'inconvénients. 12:35 - Benzema plus appelé en équipe de France depuis près de 6 ans La présence de Karim Benzema dans la liste des 26 joueurs de l'équipe de France appelés à disputer l'Euro 2021 constituerait une immense surprise au regard de l'évolution des événements depuis l'automne 2015, année de la révélation de l'affaire de la sextape, dans laquelle le joueur du Real Madrid est soupçonné d'avoir fait pression sur Mathieu Valbuena (il sera jugé à l'automne prochain). Depuis, Benzema n'a plus jamais figuré dans une liste de Didier Deschamps. Le lien entre les deux hommes semble s'être rompu au moment de l'annonce de la liste des 23 joueurs retenus pour l'Euro 2016, dans laquelle l'attaquant ne figurait pas. Dans la foulée, Karim Benzema avait fait part de son incompréhension en estimant que le sélectionneur avait cédé " à la pression d'une partie raciste de la France". Une déclaration mal vécue par Deschamps qui, depuis, refusait de commenter la possibilité d'un retour de la star en équipe de France, préférant notamment s'appuyer sur les résultats obtenus par les Bleus en son absence (finaliste de l'Euro 2016, victoire à la Coupe du monde 2018). LIRE PLUS

Liste de l'équipe de France pour l'Euro 2021 : les infos utiles

Le rassemblement de novembre dernier et celui du mois de mars 2021 ont permis à Didier Deschamps de faire avancer sa réflexion concernant la constitution de sa liste des 26. Des aléas (blessures, méformes) peuvent certes encore survenir d'ici le début de l'Euro mais des tendances se sont dessinées. Chez les gardiens de but, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Maignan ne semblent pas pouvoir être inquiétés. Du côté des défenseurs, le seul véritable suspense semblait concerner le poste de deuxième latéral droit derrière Benjamin Pavard, avec une incertitude entre Léo Dubois et Ferland Mendy. Le passage à une liste de 26 noms et la récente blessure au tibia du second nommé devrait régler l'affaire. Un autre joueur capable d'évoluer sur le côté pourrait toutefois être appelé (Djibril Sidibé ? Nordi Mukiele ?). Au milieu de terrain, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot semblent partants certains. Corentin Tolisso, qui a fait récemment son retour les terrains après avoir été blessé pendant trois mois, devrait aussi être là. Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombele postulent notamment aux places restantes. Sur le front offensif, Mbappé, Coman, Griezmann, Giroud et Martial pourraient être accompagnés par Ousmane Dembélé, qui a marqué des points lors du rassemblement de mars. Wissam Ben Yedder, Thomas Lemar, voire Marcus Thuram ou Nabil Fekir, et donc Karim Benzema sont également candidats. La liste des 26 possible de l'équipe de France pour l'Euro 2021 :

Gardiens (3) : Lloris, Mandanda, Maignan.

Défenseurs (9) : Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, Hernandez, Digne, Sidibé.

Milieux de terrain (6) : Pogba, Kanté, Rabiot, Sissoko, Tolisso, Ndombele ou Camavinga ou Nzonzi.

Attaquants (8) : Mbappé, Coman, Griezmann, Giroud, O. Dembélé, Lemar, Benzema, Martial ou Ben Yedder.

L'information paraissait encore farfelue il y a quelques jours voire quelques heures mais selon Le Parisien, Didier Deschamps aurait bel et bien décidé de rappeler Karim Benzema en équipe de France et donc d'intégrer le joueur du Real Madrid dans la liste des 26 qui sera annoncée ce soir. L'attaquant n'a plus été rappelé chez les Bleus depuis l'automne 2015 et la fameuse affaire de la sextape, dans laquelle il est soupçonné d'avoir fait pression sur Mathieu Valbuena.

Le timing de l'annonce de cette liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro 2021 est calé depuis plusieurs semaines et reste assez fidèle aux habitudes de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe communiquera donc les noms des heureux élus ce mardi 17 mai 2021, soit quelques jours avant la fin de saison des clubs et environ un mois avant le début de l'Euro. L'horaire exact de la prise de parole de Deschamps a été fixé à 20h20, au beau milieu des journaux TV et donc à une heure de très grande écoute.

L'annonce de la liste des 26 Bleus retenus pour représenter l'équipe de France à l'Euro bénéficiera ce soir d'une double diffusion en clair et en direct à la télévision, sur TF1 et M6, deux des diffuseurs français de ce championnat d'Europe de foot. Concrètement, chaque chaîne déroulera d'abord son bulletin d'information puis laissera la parole à Didier Deschamps, qui s'exprimera en duplex, depuis le siège de la Fédération française de football (FFF). Le sélectionneur expliquera ensuite ses choix en répondant aux questions de deux journalistes, en l'occurrence Nathalie Iannetta (TF1) et Marie Portolano (M6).

L'équipe de France de football connaît les dates et les noms de ses adversaires pour ses trois premiers matchs de l'Euro 2021, dans le groupe F. Le calendrier des matchs des Bleus avant et pendant l'Euro :