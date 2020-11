Equipe de France : quelle liste des 23 à l'Euro ? Quel calendrier en 2021 ?

L'équipe de France de football en a terminé avec l'année 2020 et Didier Deschamps va désormais pouvoir se concentrer sur la composition de sa liste des 23 pour l'Euro en juin prochain. Le calendrier s'annonce chargé pour les Bleus qui auront aussi des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 et le Final Four de la Ligue des nations à leur programme en 2021.

[Mis à jour le 18 novembre 2020 à 16h52] Après avoir terminé l'année 2019 en validant sa qualification pour l'Euro, l'équipe de France de football a conclu 2020 avec une nouvelle fois le sentiment du devoir accompli et son billet pour le Final Four de la Ligue des nations en poche. Les joueurs vont désormais retrouver leurs clubs et ne renoueront avec les Bleus qu'au mois de mars prochain, pour deux matchs amicaux qui permettront sans doute à Didier Deschamps de trancher ses dernières décisions en vue de la liste des 23 joueurs retenus pour l'Euro 2020 (qui a été décalé et se jouera donc à l'été 2021). Après avoir été sacrés champions du monde en 2018, les Bleus rêvent d'un doublé, comme leurs aînés de 1998 qui avaient réussi l'exploit d'enchaîner avec un titre de champion d'Europe deux ans plus tard, voire d'un triplé inédit, puisque le Final Four de la Ligue des nations sera également au menu à l'automne prochain.

Le rassemblement de novembre a sans doute permis à Didier Deschamps de faire avancer sa réflexion concernant la constitution de cette liste des 23. Si des aléas (blessures, méformes) peuvent survenir d'ici le début de l'Euro l'été prochain, des tendances se sont dessinées ces dernières semaines. Chez les gardiens de but, Lloris, Mandanda et Maignan ne semblent pas pouvoir être inquiétés. Du côté des défenseurs, le seul véritable suspense semble concerner le poste de deuxième latéral droit derrière Benjamin Pavard : Léo Dubois semble avoir l'avantage mais pourrait être menacé par Ferland Mendy. Au milieu de terrain, Pogba, Kanté et Rabiot semblent partants certains, et Tolisso est également apprécié par Deschamps. Les deux dernières places devraient se jouer entre Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga et Moussa Sissoko. Ces trois joueurs pourraient aussi être tous intégrés à la liste si le sélectionneur décide de retenir sept milieux et un attaquant de moins. Sur le front offensif justement, dans l'hypothèse où six places sont à prendre, une seule semble encore disponible et se jouera probablement entre Marcus Thuram, Wissam Ben Yedder et Nabil Fekir. La liste des 23 possible pour l'Euro :

Gardiens : Lloris, Mandanda, Maignan

Défenseurs : Pavard, Dubois (ou F. Mendy), Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, Hernandez, Digne.

Milieux de terrain : Pogba, Tolisso, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Camavinga (ou Sissoko).

Attaquants : Mbappé, Coman, Griezmann, Giroud, Martial, M. Thuram (ou Fekir ou Ben Yedder).

L'équipe de France de football sera sur trois fronts en 2021, avec d'abord la préparation et la phase finale de l'Euro 2020, puis les premiers matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 et le Final Four de la Ligue des nations. Le calendrier des matchs des Bleus :