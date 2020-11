"Equipe de France : quelle liste pour les matchs de novembre ?"

Didier Deschamps le sélectionneur de l'équipe de France de foot, annonce ce jeudi 5 novembre 2020 la liste des joueurs retenus pour les trois prochains matchs des Bleus. A quelle heure sera-t-elle dévoilée ? A quelle composition s'attendre ? Les dernières infos.

[Mis à jour le 4 novembre 2020 à 18h36] Après avoir enchaîné trois matchs en une semaine le mois dernier, l'équipe de France de football remet ça en novembre, avec à nouveau un match amical (France - Finlande le 11 novembre) et deux rencontres de Ligue des champions) puis deux rencontres de Ligue des nations (Portugal - France le 14 novembre et France - Suède le 17 novembre). Didier Deschamps évoquera probablement ce calendrier chargé, demain, à l'occasion de l'annonce de la liste des joueurs retenus pour ce rassemblement. Le sélectionneur des Bleus s'exprimer à partir de 14 heures, ce jeudi 4 novembre 2020, et expliquera ensuite ses choix à l'occasion d'une conférence de presse.

Du côté des gardiens de but, aucune surprise n'est a priori à prévoir : Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Maignan devraient être les trois heureux élus. Chez les défenseurs, Deschamps pourrait également miser sur la continuité, même s'il pourrait y avoir match entre Kurt Zouma et Dayot Upamecano dans l'axe central. Au milieu de terrai, Eduardo Camavinga, actuellement blessé, pourrait laisser sa place à Moussa Sissoko. Sur la plan offensif, Houssem Aouar, qui figurait en octobre dans la liste des attaquants, aura-t-il à nouveau sa chance ? Si le sélectionneur décide de miser sur un profil différent, il pourrait par exemple être tenté de retenir Alassane Pléa, qui brille actuellement avec le Borussia Moechengladbach.

Le mois dernier, Didier Deschamps avait choisi de dresser une liste de 24 joueurs pour les matchs de l'équipe de France face à l'Ukraine, au Portugal et à la Croatie :

Gardiens : Lloris, Maignan, Mandanda.

Défenseurs : Digne, Dubois (finalement forfait et remplacé par Ferland Mendy), Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Upamecano (forfait en cours de rassemblement et remplacé par Zouma), Varane

Milieux de terrain : Camavinga, Kanté, Nzonzi, Pogba, Rabiot, Tolisso

Attaquants : Aouar, Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé.

Le programme est chargé pour l'équipe de France de football en ce mois de novembre 2020, avec d'abord un match amical face la Finlande, puis deux rencontres de Ligues des nations, contre le Portugal et la Suède. Le calendrier des matchs :