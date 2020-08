Equipe de France : Rabiot, Aouar, Upamecano Camavinga dans une liste de Deshamps pleine de surprises

EQUIPE DE FRANCE 2020 - Didier Deschamps a dévoilé sa première liste des 23 de l'année 2020 pour les deux prochains matchs des Bleus face à la Suède et la Croatie en Ligue des Nations. Adrien Rabiot est notamment de retour

[Mis à jour le 27 août 2020 à 14h12] Cela faisait quasiment 300 jours que Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, n'avait pas pris la parole au siège de la FFF pour annoncer une liste des 23... Cette longue période d'attente est désormais terminée ce jeudi 27 août avec la liste des joueurs pour affronter la Suède et la Croatie pour le coup d'envoi de la Ligue des nations 2020-2021.

Dans ce contexte si particulier à cause du coronavirus avec des championnats à l'arrêt, une reprise tronquée pour certains internationaux à cause d'un test positif et une Ligue des champions qui s'est terminée il y a une semaine, Didier Deschamps devait composer avec ces éléments extérieurs. Première grosse surprise, la présence d'Adrien Rabiot ! Le milieu de terrain de la Juventus qui avait fait polémique il y a plusieurs mois pour avoir refusé son statut de réserviste fait son grand retour en équipe de France. Toujours au milieu de terrain, Houssem Aouar fête sa première convocation après un final 8 de Ligue des champions, lui qui a été très convaincant avec l'Olympique Lyonnais. Enfin, Eduardo Camavinga, tout jeune milieu de terrain de Rennes, profite du test positif au coronavirus de Paul Pogba pour intégrer l'équipe de France

La composition de l’équipe de France pour les deux premiers matchs de la Ligue des Nations :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham/ENG) Alphonse Areola (Real Madrid/ESP), Steve Mandanda (Marseille)

: Hugo Lloris (Tottenham/ENG) Alphonse Areola (Real Madrid/ESP), Steve Mandanda (Marseille) Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet (Barcelone/ESP), Presnel Kimpembe (Paris SG), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Lucas Hernandez(Bayern Munich/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Dayot Upamecano (Leipzig/GER)

: Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet (Barcelone/ESP), Presnel Kimpembe (Paris SG), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Lucas Hernandez(Bayern Munich/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Dayot Upamecano (Leipzig/GER) Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Steven Nzonzi (Rennes/FRA), , Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Eduardo Camavinga (Rennes/FRA)

: N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Steven Nzonzi (Rennes/FRA), , Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Eduardo Camavinga (Rennes/FRA) Attaquants: Wissam Ben Yedder (Monaco), Houssem Aouar (Lyon/FRA), Jonathan Ikoné (Lille/FRA), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (FC Barcelone/ESP), Kylian Mbappé (Paris SG)

L'équipe de France dispute en ce mois de septembre 2020 les deux premiers matchs de la seconde édition de la Ligue des nations. Les Bleus affronteront dans un premier temps la Suède, à Stockholm, avant de retrouver la Croatie, son adversaire en finale de la Coupe du monde au Stade de France. Le calendrier des matchs :