Equipe de France : une défense à 3 ? Le calendrier des matchs

EQUIPE DE FRANCE. Les Bleus reçoivent le Kazakhstan samedi soir au Parc des Princes et visent la qualification à la Coupe du monde 2022. Pour ce rassemblement, Didier Deschamps doit faire face à de nombreux forfaits

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 09h45] Raphaël Varane, Presnel Kimpembe... Didier Deschamps a perdu juste avant le rassemblement sa charnière centrale et va devoir trouver une alternative pour affronter le Kazakhstan et la Finlande dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. La solution pourrait être une défense à trois avec Kurt Zouma, Jules Koundé et Lucas Hernandez tiendrait la corde selon les indiscrétions du journal L'Equipe. Cette défense à trois, qui pourrait donc être alignée, n'aura pas le soutien de Paul Pogba juste devant puisque le joueur de Manchester a du quitter le rassemblement en raison d'une blessure. Le double pivot si important à Didier Deschamps pourrait être composée de Aurélien Tchouaméni et N'Golo Kanté.

Après une année très riche entre l'Euro, la Ligue des Nations, l'année 2021 des Bleus se termine avec deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022, voici les prochains matchs :

France - Kazakhstan, samedi 13 novembre 2021 à 20h45 au Parc des Princes

Finlande - France, mardi 16 novembre 2021 à 20h45 à Helsinki

Voici tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des Bleus jusqu'au Mondial 2022

Décembre 2021 : Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des nations 2022-2023, le 16 décembre (Montreux, 18h00)

: Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des nations 2022-2023, le 16 décembre (Montreux, 18h00) Mars 2022 : Deux matches amicaux ou barrages des éliminatoires du Mondial-2022, du 24 au 29 mars

Deux matches amicaux ou barrages des éliminatoires du Mondial-2022, du 24 au 29 mars Avril 2022 : Tirage au sort de la phase de groupes du Mondial-2022, le 1er avril (Doha)

Tirage au sort de la phase de groupes du Mondial-2022, le 1er avril (Doha) Juin 2022: Quatre matches de groupe de Ligue des nations 2022-2023, du 30 mai au 14 juin

Quatre matches de groupe de Ligue des nations 2022-2023, du 30 mai au 14 juin Septembre 2022: Deux matches de groupe de Ligue des nations 2022-2023, du 19 au 27 septembre

Deux matches de groupe de Ligue des nations 2022-2023, du 19 au 27 septembre Novembre 2022: Coupe du monde au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre

La campagne de qualification à la Coupe du monde 2022 a débuté face à l'Ukraine le 24 mars 2021 et se termine face à la Finlande le 16 novembre. Voici tous les résultats de l'équipe de France :

24 mars 2021. France - Ukraine : 1-1

28 mars 2021. Kazakhstan - France : 0-2

31 mars 2021. Bosnie - France : 0-1

1er septembre 2021. France - Bosnie : 1-1

4 septembre 2021. Ukraine - France : 1-1

7 septembre 2021. France - Finlande : 2-0

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :

Thierry Henry : 51 buts Olivier Giroud : 46 buts Michel Platini : 41 buts Antoine Griezmann : 41 buts David Trezeguet : 34 buts Karim Benzema : 33 buts Zinédine Zidane : 31 buts Just Fontaine : 30 buts Jean-Pierre Papin : 30 buts Youri Djorkaeff : 28 buts

Le maillot de l'équipe de France est changé lors des nouvelles compétitions. Le maillot actuel a été utilisé lors de l'Euro 2020, mais ne le sera pas pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon un site, Footy Headlines, le maillot de l'équipe de France pour 2022 est déjà prêt. Le maillot est bleu marine, au col rond simple, avec de fines zébrures horizontales . Le logo de la FFF, numéro, logo de l'équipementier Nike seraient dorés.

Voici la composition de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France dévoilée le jeudi 4 novembre 2021 par Didier Deschamps :