Equipe de France : une surprise annoncée, quelle compo face aux Pays-Bas ?

Premier match des qualifications pour l'Euro 2024 ce vendredi 24 mars pour l'équipe de France.

Une nouvelle ère chez les Bleus. Vendredi 24 mars, l'équipe de France, vice championne du monde au Qatar, lance sa campagne de qualification pour l'Euro 2024 qui se disputera en Allemagne. Pour la toute première rencontre de ces qualifications, les Bleus affrontent l'adversaire le plus coriace de leur poule, les Pays Bas. Battus en quart de finale aux tirs au but face aux futurs champions du monde argentins, les Oranje seront considérés comme l'une des nations à suivre dans un an. Pour cette première rencontre post Coupe du monde, la France se présentera au Stade de France sans Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Raphaël Varane. Une cérémonie d'hommage se déroulera juste avant le coup d'envoi de la rencontre en compagnie également de Blaise Matuidi.

Quelle compo face aux Pays-Bas ?

Pour sa toute première composition, plusieurs certitudes et quelques incertitudes. Dans les cages, Mike Maignan sera aligné. De retour de blessure avec le Milan AC, l'ancien gardien de Lille est le nouveau numéro 1 comme l'a affirmé Didier Deschamps. En défense, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté devraient être la nouvelle charnière titulaire des Bleus. Mais est ce que les Bleus évolueront à trois ? Pour Didier Deschamps, ce n'est désormais plus une option prioritaire. "L'objectif reste d'être plus dangereux pour l'adversaire et de garder une solidité défensive intéressante. Le système à quatre reste une bonne option" argumente-t-il. Théo Hernandez à gauche et Jules Koundé à droite devraient donc être les latéraux pour ce premier match même si la très bonne forme de Benjamin Pavard pourrait mettre un doute à Didier Deschamps.

Au milieu, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann en distributeur, semblent être pour le moment indéboulonnables même si l'arrivée de Khephren Thuram dans le groupe ouvre de nouvelles perspectives. En attaque, Kylian Mbappé, le nouveau capitaine sera le fer de lance alors que Kingsley Coman devrait profiter de l'absence de Ousmane Dembélé même si un Marcus Thuram peut également avoir sa carte à jouer. La plus grosse incertitude et demi surprise pourrait concerner le poste de numéro 9. Meilleur buteur des Bleus, Olivier Giroud a décidé de poursuivre l'aventure équipe de France et compte bien marquer une nouvelle fois. Mais après sa bonne Coupe du monde et sa régularité cette saison, l'attaquant de Francfort Randal Kolo Muani pourrait devenir le nouveau numéro 9 titulaire des Bleus.

La compo probable : Maignan - Hernandez, Upamecano, Konaté, Koundé - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Mbappé, Kolo Muani ou Giroud, Coman ou Thuram.

Quel est le calendrier de l'équipe de France de football ?

Les prochains matchs de l'équipe de France de football seront tous liés aux éliminatoires pour l'Euro 2024. La France est dans le groupe B, aux côtés des Pays-Bas, de l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Voici le calendrier des matchs :

24 mars 2023 : France - Pays-Bas (stade de France)

27 mars 2023 : Irlande - France

16 juin 2023 : Gibraltar - France

19 juin 2023 : France - Grèce (stade de France)

7 septembre 2023 : France - Irlande (stade de France)

13 octobre 2023 : Pays-Bas - France

18 novembre 2023 : France - Gibraltar (stade de France)

Quelle liste pour l'équipe de France de foot ?

La prochaine liste de Didier Deschamps est prévue le jeudi 16 mars prochain dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024.