DIRECT. Ligue 1 : l'OM prend la tête de la L1, les résultats et le classement

Ligue 1. L'Olympique de Marseille a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 en s'imposant vendredi 30 septembre à Angers sur le score de 3 buts à 0, lors de la 9e journée de L1. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

Après l'interruption due à la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec la 9e journée au programme. Nous suivrons une nouvelle fois le duel entre le PSG et Marseille en tête de la Ligue 1 alors que plusieurs belles affiches ont été programmés comme un certain Lens-Lyon qui clôturera la 9e journée du championnat de France de Ligue 1.

En direct

12:45 - Angers-Baticle: "Le score est sévère" Gérald Baticle, l'entraîneur d'Angers, n'a pu que constater la supériorité de l'OM vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 (0-3), mais regrettait le manque d'efficacité de ses joueurs: "C'était dur mais on s'y attendait. On avait un plan de jeu pour exister et aller chercher un résultat. Si c'était à refaire, je ne changerais pas le plan de jeu, parce qu'on a eu beaucoup de récupérations hautes et de situations. Mais on a manqué d'efficacité. Pour réaliser un coup contre ces équipes, il faut à un moment donné mener au score et les faire douter, et on n'a pas su mener. (...) Ce premier but nous fait très mal, alors qu'on avait une domination territoriale, a-t-il avoué après le coup de sifflet final. Je pense que le score est sévère par rapport au nombre d'occasions mais le score est là et reflète qu'il y a une différence d'efficacité, une différence de niveau. C'est un axe de travail pour nous."

12:00 - OM-Tudor: "Clauss, c'est incroyable" En l'absence de Nuno Tavares, suspendu, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor avait décidé de titulariser à nouveau Jonathan Clauss au poste de piston gauche dans son 3-4-3, vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 à Angers (0-3). Contrairement à sa prestation à ce poste à Auxerre, début septembre, l'international français a réussi un match plein, en étant impliqué sur les trois buts de son équipe avec un but et deux passes décisives pour Luis Suarez et Gerson. "Clauss, c'est incroyable, mais je le savais depuis le premier entraînement, a avoué Igor Tudor après la rencontre. C'est vraiment un plaisir d'avoir un tel joueur quand on est entraîneur."

11:15 - L'OM s'est rassuré à Angers Après la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde au Qatar, l'Olympique de Marseille retrouvait la Ligue 1 vendredi soir en ouverture de la 9e journée et a repris confiance en s'imposant nettement sur la pelouse du stade Raymond-Kopa (0-3), grâce à des buts signés Clauss (35e), Suarez (50e) et Gerson (59e). Un succès qui permet aux joueurs de l'OM de s'emparer provisoirement de la tête du classement de L1, avant le match du PSG ce samedi soir contre Nice.

10:30 - Le programme de ce samedi en Ligue 1 Après le succès de l'OM à Angers vendredi soir (0-3), la 9e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres au programme. À 17 heures, Strasbourg reçoit le Stade Rennais tandis qu'à 21 heures, le Paris Saint-Germain reçoit l'OGC Nice sur sa pelouse du Parc des Princes.

Le match a été bien géré par Olympique Marseille : à l'issue de cette rencontre, la possession de balle s'affiche indiscutablement à son avantage (56% contre 44% pour l'Angers SCO). Les Marseillais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 6 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour Angers SCO, et remportent donc logiquement ce match (0-3).

L'addition commence à devenir salée pour l'Angers SCO, au Stade Raymond Kopa. Gerson marque un nouveau but pour l'Olympique Marseille à la 59e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 0-3.

Luis Suárez inscrit le deuxième but de l'Olympique Marseille, qui accentue son avance à la 50e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Stade Raymond Kopa. Les Marseillais se mettent en position de gagner !

C'est reparti entre l'Angers SCO et l'Olympique Marseille, à Angers, où Johan Hamel donne le coup d'envoi. Le rappel du score : 0-1.

A l'issue de ce premier round, la possession de balle est un peu à l'avantage de l'Olympique Marseille (58% contre 42% pour l'Angers SCO), qui mène au score (0-1). Pourtant, c'est l'Angers SCO qui s'est créé le plus d'opportunités avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour l'Olympique Marseille.

Le score passe à 0 à 1 au Stade Raymond Kopa ! L'Olympique Marseille débloque les compteurs à la 35e minute de jeu dans cette 1e période, avec un but de Jonathan Clauss. Les Angevins doivent désormais réagir !

Le match débute à Angers, où Johan Hamel siffle le coup d'envoi de Angers - OM.

30/09/22 - 20:30 - Le match entre Angers et l'OM va débuter Le premier match de la 9e journée de Ligue 1, qui oppose le SCO d'Angers à l'Olympique de Marseille, va débuter dans quelques minutes ce vendredi soir. L'arbitre français M. Hamel sifflera le coup d'envoi sur la pelouse du stade Raymond-Kopa à 21 heures.

30/09/22 - 20:00 - Strasbourg encore privé d'Ajorque Le RC Strasbourg réalise un début de saison délicat en Ligue 1. Le club lorrain pointe à la 18e place du classement, avec seulement 5 points pris en 8 journées, et reçoit le Stade Rennais pour la 9e journée de Ligue 1 ce samedi (17 heures). L'entraîneur Julien Stéphan devra une nouvelle fois faire sans Ludovic Ajorque, touché au thorax par un coup de coude contre Clermont (0-0, le 11 septembre), mais aussi sans Adrien Thomasson (cuisse) et Ronaël Pierre-Gabriel (ischios). En revanche, le RCSA récupère Le Marchand, Prcic, Dagba, Nyamsi, Delaine, Liénard et Perrin.

30/09/22 - 19:15 - Loïs Diony (Angers) gravement blessé Avant de recevoir l'Olympique de Marseille ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée (21 heures), le SCO d'Angers a annoncé mardi une bien mauvaise nouvelle à ses supporters en révélant la grave blessure de Loïs Diony, victime d'une "rupture du ligament croisé" à l'entraînement. Sans préciser une éventuelle date de retour. Titulaire à cinq reprises depuis le début de la saison de Ligue 1, l'attaquant angevin avait inscrit deux buts.

30/09/22 - 18:30 - L'OM privé de Tavares En raison de la trêve internationale, Igor Tudor n'a pu récupérer que l'ensemble de son groupe mercredi, après le retour des derniers internationaux ayant joué mardi, comme le Chilien Alexis Sanchez. L'entraîneur de l'OM pourrait tenir compte des différents états de forme de ses joueurs pour le déplacement à Angers ce vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. En tout cas, il devra faire sans Nuno Tavares (suspendu). Eric Bailly (cuisse) est incertain, tout comme Sead Kolasinac, qui s'est lui blessé jeudi à l'entraînement.

30/09/22 - 17:45 - Igor Tudor suspendu à Angers L'Olympique de Marseille sera privé de son entraîneur Igor Tudor ce vendredi soir (21 heures) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 à Angers, pour une accumulation de cartons jaunes. Mais le coach croate n'en veut pas aux arbitres français, comme il l'a expliqué en conférence de presse jeudi: "Je le regrette (d'être suspendu, ndlr), mais il faut l'accepter. En arrivant, on m'a beaucoup parlé en mal des arbitres, en fait, et je peux dire aujourd'hui que je suis surpris positivement, je m'attendais à un niveau plus faible. Je n'ai pas vu du mauvais, concernant l'arbitrage. Il y a bien quelques erreurs parfois, nos arbitres prennent mal quelques remarques. Mais de façon générale, et pas seulement sur nos matches, ils sont souvent bons."

30/09/22 - 17:00 - L'OM espère reprendre la tête de la L1 Après la trêve internationale, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse d'Angers ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 (21 heures), avec la possibilité de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain en cas de succès. Privé de ses internationaux pour préparer cette rencontre, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor semble malgré tout convaincu que son équipe peut bien se comporter ce vendredi soir: "Ça a été comme d'habitude pendant une trêve, avec peu de joueurs à disposition, a-t-il expliqué jeudi en conférence de presse. J'avais une dizaine d'éléments à ma disposition, on a bien bossé. Certains internationaux sont rentrés hier, d'autres la veille. On va voir tout à l'heure à l'entraînement comment réussir à préparer Angers tous ensemble."

30/09/22 - 16:15 - Brest écope d'un point de pénalité avec sursis Déjà en difficulté cette saison en Ligue 1, Brest a écopé jeudi soir d'un point de pénalité avec sursis, a annoncé la commission de discipline de la LFP. Le club brestois devra aussi fermer pour deux matches sa tribune Quimper, à la suite d'incidents survenus lors du match contre Strasbourg le 4 septembre (1-1). Selon la LFP, des supporters brestois ont jeté des projectiles sur un officiel. "Au regard de la gravité des faits, la Commission de discipline de la LFP avait décidé le 7 septembre de mettre le dossier en instruction," rappelle celle-ci. Le Stade Brestois occupe actuellement la 19e et avant-dernière place de Ligue 1 avec 5 points en 8 journées.

30/09/22 - 15:30 - Brest se sépare de Youcef Belaïli Le Stade Brestois a annoncé jeudi après-midi la résiliation du contrat de son international algérien Youcef Belaïli, dont le mal-être était de plus en plus voyant ces dernières semaines en Ligue 1. Arrivé en janvier dernier, Belaïli avait prolongé d'un an son contrat à la fin de la saison dernière avec Brest mais sans réussir véritablement à s'imposer. Sans avoir réussi à s'intégrer pleinement dans le Finistère, Youcef Belaïli a aussi eu un certain nombre de comportements non professionnels qui avaient tendu sa relation avec son entraîneur, Michel Der Zakarian, et son club.

30/09/22 - 14:45 - Le programme de la 9e journée de L1 La 9e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec le déplacement de l'Olympique de Marseille à Angers (21 heures). Samedi, Strasbourg recevra le Stade Rennais (17h) avant le match entre le PSG et l'OGC Nice (21h). Dimanche, Lorient accueillera le Losc à 13 heures avant les quatre matchs prévus lors du multiplex de 15 heures: Toulouse-Montpellier, Auxerre-Brest, Troyes-Reims et Ajaccio-Clermont. À 17h05, l'AS Monaco recevra Nantes dans un duel d'européens avant le choc entre le RC Lens et l'OL en clôture de cette 9e journée (20h45).